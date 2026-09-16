Wie hoch ist die Chance, das iPhone Duo am ersten Verkaufstag in der Hand zu halten? Berichte sprechen immer wieder über die schlechte Verfügbarkeit des iPhone Duo, und nun meldet sich ein weiterer Analyst zu Wort und geht davon aus, dass das Gerät zum Start noch knapper sein könnte als erwartet.

Laut den vorliegenden Informationen sollen „Scharnierprobleme“ immer noch dafür sorgen, dass die Produktion noch nicht ganz rund läuft. Seiner Analyse nach liefert Apple im Jahr 2026 nur 6 Millionen iPhone Duo aus. Der Grund dafür ist nicht die mangelnde Nachfrage, sondern vielmehr „Engpässe bei den Scharnieren“, die zu Produktionsverzögerungen führen.

Im Gegensatz dazu schätzt der Analyst, dass Apple bis Ende des Jahres 72 Millionen iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max verkauft. Trotz des hohen Einstiegspreises beim iPhone Duo stehen die Chancen also schlecht, eines der Geräte zum Verkaufsstart zu ergattern.

Wenn dem wirklich so ist, vergrault Apple viele Kunden und Kundinnen, die seit Jahren auf ein faltbares iPhone warten. Konkrete Zahlen nennt Apple nicht, aber der Verkaufsstart wird zeigen, wie viele Geräte wirklich zur Verfügung stehen. Gut möglich, dass Apple Stores gänzlich leer ausgehen, wenn die Stückzahlen so gering sind.