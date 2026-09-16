Wie hoch ist die Chance, das iPhone Duo am ersten Verkaufstag in der Hand zu halten? Berichte sprechen immer wieder über die schlechte Verfügbarkeit des iPhone Duo, und nun meldet sich ein weiterer Analyst zu Wort und geht davon aus, dass das Gerät zum Start noch knapper sein könnte als erwartet.
Laut den vorliegenden Informationen sollen „Scharnierprobleme“ immer noch dafür sorgen, dass die Produktion noch nicht ganz rund läuft. Seiner Analyse nach liefert Apple im Jahr 2026 nur 6 Millionen iPhone Duo aus. Der Grund dafür ist nicht die mangelnde Nachfrage, sondern vielmehr „Engpässe bei den Scharnieren“, die zu Produktionsverzögerungen führen.
Im Gegensatz dazu schätzt der Analyst, dass Apple bis Ende des Jahres 72 Millionen iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max verkauft. Trotz des hohen Einstiegspreises beim iPhone Duo stehen die Chancen also schlecht, eines der Geräte zum Verkaufsstart zu ergattern.
Wenn dem wirklich so ist, vergrault Apple viele Kunden und Kundinnen, die seit Jahren auf ein faltbares iPhone warten. Konkrete Zahlen nennt Apple nicht, aber der Verkaufsstart wird zeigen, wie viele Geräte wirklich zur Verfügung stehen. Gut möglich, dass Apple Stores gänzlich leer ausgehen, wenn die Stückzahlen so gering sind.
Kommentare 9 Antworten
😂😂😂😂Tja was soll man dazu sagen. Andere vertreiben ihre Geräte seit Jahren und Apple, was nun mal kein Anfänger ist, hat immer wieder irgendwelche Probleme in den letzten Jahren. Sei es die Software, oder die Hardware.
Das einzige was bei Apple noch a bissl glänzt ist der Name, das war es aber auch schon. Früher war es die Hardware, heuer ist nichts mehr davon übrig. Meine Meinung.
Nur doof das Apple die nicht selbst fertig, sondern Samsung. Und das die erstmal schauen dass die Produktion für ihr eigenes Produkt gut läuft ist normal.
Eventuell hätte Apple diese Probleme nicht wenn sie wirklich selbst fertigen würden und das nicht immer nur auslagern würden. Ist nur die Frage ob das ein Kunde dann noch zahlen kann, sowie sie nicht zu den oberen 10.000 gehören.
Was ich nicht checke ist. Sie bauen einen eigenen CPU der einfach mal Mega ist aber ein vernünftiges Display bekommen sie nicht zustande
Also ,ich vergrault Apple jedenfalls nicht damit. Ich hätte mir ohnehin kein Duo gekauft.
*mich
Die auf ein faltbares iPhone warten, werden nicht vergrault, die müssen nur noch länger warten.
Vergraulen heißt was ganz anderes… wenn werden die wartend enttäuscht.
Genauso sehe ich es auch. Ich glaube, das ist wie bei so vielen Dingen einfach Taktik. Je größer die Nachfrage, desto interessanter wird ein Produkt natürlich, wenn gleichzeitig überall erzählt wird, dass es kaum verfügbar oder nur schwer zu bekommen ist. Dann denken viele automatisch: „Oh, ich muss schnell bestellen, bevor ich keins mehr bekomme.“
Dieses Spiel mit künstlicher oder zumindest stark kommunizierter Knappheit ist im Marketing ja nun wirklich nichts Neues. Ob Apple das tatsächlich bewusst so steuert, kann ich natürlich nicht behaupten. Aber dass diese Meldungen über schlechte Verfügbarkeit das Interesse und den Kaufdruck zusätzlich erhöhen, dürfte wohl niemanden überraschen. Deshalb sehe ich das ähnlich wie mein Vorgänger: Für mich wirkt das vor allem wie Taktik.
Ich denke die künstliche Knappheit die Du beschreibst, ist weiterhin Apples Vorgehen… nichts unübliches
Sie glauben wohl selbst nicht an einen Erfolg…