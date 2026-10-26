Mein erstes Wochenende mit dem iPhone Duo

Ich habe es also doch noch geschafft. Nachdem ich bei den Vorbestellungen am Freitag vor 10 Tagen leider nicht das nötige Glück hatte und bis weit in den November hätte warten müssen, habe ich es dann doch noch geschafft, mir zum Starttag ein iPhone Duo zu sichern. Nach einem Wochenende mit dem Gerät möchte ich euch meine ersten Eindrücke schildern.

Das iPhone Duo fühlt sich einfach wahnsinnig an

Es ist ja schon seit Jahren eine pure Freude, ein nacktes iPhone anzufassen. Vor allem, wenn man es üblicherweise in eine Schutzhülle packt, sind diese ungeschützten Momente dann doch etwas ganz Besonderes. Das gilt natürlich auch für das iPhone Duo.

Zwar bringt das iPhone Duo ein ordentliches Gewicht auf die Waage, doch dank der hochwertigen Materialien fühlt es sich einfach grandios an. Aus meiner Sicht war es auch die richtige Entscheidung, zwei der Ecken abzurunden. So schmiegt sich das iPhone Duo noch besser an. Gerade bei der Bedienung mit einer Hand fällt das Gewicht aber durchaus etwas negativ auf.

Auch aufgrund des Preises habe ich das Duo doch erst einmal in eine Schutzhülle gepackt. Wirklich entscheiden konnte ich mich zwischen den beiden Apple-Hüllen noch nicht. Das iPhone Duo Folio punktet mit dem Magnet-Mechanismus, dem Kickstand und dem Material. Allerdings gefällt es mir nicht, die Schutzhülle ständig aufklappen zu müssen, wenn ich das äußere Display verwenden möchte. Daher ist es erstmal das iPhone Duo Case mit Klebestreifen geworden.

Die Sache mit Touch ID und dem fehlenden Face ID

In den vergangenen Jahren habe ich mich definitiv an Face ID gewöhnt und es sehr zu schätzen gelernt. Auf dem iPhone Duo müssen wir darauf verzichten. Ich hoffe sehr für euch, dass ihr eine Apple Watch am Handgelenk tragt. Das iPhone darüber zu entsperren, funktioniert genau so nahtlos, wie es zuvor auch mit Face ID möglich war. Natürlich nur, wenn ihr eure Apple Watch tragt und in der Nähe seid. Sollten sich etwa die Kinder das iPhone Duo schnappen und entsperren, macht eine kleine Vibration am Handgelenk darauf aufmerksam.

Für manche Funktionen wird Touch ID aber benötigt. Etwa um sich in Banking-Apps einzuloggen oder Käufe im App Store zu bestätigen. Und gerade beim aufgeklappten iPhone Duo muss man dann doch schon sehr überlegen, wo der passende Knopf denn nun ist. Ebenso gewöhnungsbedürftig ist die Position der Lautstärke-Buttons, die erstmals an einem iPhone nicht mehr an der Seite montiert sind.

Eine Sache klappt aber trotz Touch ID und Apple Watch nicht so gut wie Face ID: Will man auf eine Benachrichtigung direkt auf dem Sperrbildschirm antworten, muss das iPhone Duo erst einmal entsperrt werden. Das hat mit Face ID quasi automatisch funktioniert und hat deutlich besser geklappt.

Nicht angepasste Apps für das iPhone Duo

Alleine während der Einrichtung meines iPhone Duo sind einige App-Updates dazu gekommen, die eine Unterstützung für das iPhone Duo geliefert haben. Und einige Anwendungen sind wirklich hervorragend an das große, innere Display angepasst worden. Things, WhatsApp oder YouTube zum Beispiel. Dazu kommen etliche lustige Spaß-Apps, wie etwa das grandiose Tiny Computers.

Dann gibt es die Apps, die bereits für iOS 27 optimiert wurden. Sie haben einen kleinen schwarzen Balken an der Seite. Nicht ganz optimal, aber noch akzeptabel. Der größte Teil des Bildschirms wird genutzt, aber eben noch ohne spezielle Anpassung.

Und dann wären da noch die Anwendungen, die mit dem iOS 26 SDK oder früher erstellt wurden. Auf dem äußeren Bildschirm zeigen auch sie einen schwarzen Balken an der rechten Seite an, das ist okay. Auf dem großen inneren Bildschirm sehen sie aber wirklich absolut gruselig aus. Quasi wie die kleinen Mini-iPhone-Apps, als das erste iPad auf den Markt kam. Und das betrifft aktuell wirklich noch sehr viele Apps – und ich hoffe sehr, dass sich daran schnell etwas ändert.

Und auch Apple sollte noch an einigen Stellschrauben arbeiten. Ich wünsche mir eine oder zwei Apps mehr im Dock und vor allem eine Option, innerhalb von Safari zwei Tabs ohne Umwege im Splitscreen anzeigen zu lassen.

Sieht man den Knick denn nun?

Mein erster Eindruck: Man kann den Knick besser spüren als sehen. Er fühlt sich an wie zwei kleine Wellen im Abstand von wenigen Millimetern. Aber wie sieht es optisch aus? Bei dunklen Bildschirminhalten, vor allem schwarzen Tönen, kann man die Welle im Display durchaus erkennen.

Sobald auf dem Bildschirm etwas los ist, ein weißer Hintergrund verwendet wird oder bunte Bilder angezeigt werden, dann kann ich den Knick, an dem das iPhone Duo gefaltet wird, beim besten Willen nicht mehr erkennen. Auffälliger ist da schon die kreisrunde Aussparung für die FaceTime-Kamera – und selbst die ist absolut dezent.

Das erste Fazit nach drei Tagen mit dem iPhone Duo

Nach dem ersten Wochenende muss ich feststellen: Meistens nutze ich das faltbare iPhone mit dem kleineren Außen-Display. Wenn man es sich dann aber gemütlich gemacht hat, ganz egal ob zuhause auf dem Sofa, im Zug oder im Restaurant, dann ist der große Bildschirm einfach eine Wucht.

Seit Jahren wurde ich nicht mehr so häufig auf ein Apple-Gerät angesprochen. Das letzte Mal war vermutlich vor mehr als zehn Jahren, als die erste Apple Watch auf den Markt gekommen ist. Wie mächtig das iPhone Duo wirklich wird, wird sich aber wohl erst zeigen, wenn die meisten Apps optimiert wurden.