Kaputtes Display beim iPhone Duo: Das sagt Apple dazu

Obwohl das Feedback auf das iPhone Duo größtenteils positiv ausfällt, gibt es auch unschöne Berichte, bei denen das innere Display nach wenigen Tagen kaputt ist. iFixit vermutet, dass das Scharnier schuld sein könnte, doch nun hat sich Apple gegenüber MacRumors offiziell zu dem Problem geäußert.

Wie gewohnt vermeidet Apple echte Aussagen und Bekenntnisse und redet ein wenig um das Problem herum:

Die Reaktionen der ersten Nutzer auf das iPhone Duo waren unglaublich positiv, und wir sehen spannende Entwicklungen bei den Entwicklern, die ihre Apps zügig aktualisieren, um die Vorteile des einzigartigen Formfaktors zu nutzen. Uns ist ein Problem bekannt, das das innere Display bei einer kleinen Anzahl von iPhone-Duo-Geräten betrifft. Wenn Nutzer Probleme mit dem Display ihres iPhone Duo haben, sollten sie sich an AppleCare wenden, um ein Ersatzgerät zu erhalten.

Warum das Display bei einigen Geräten an der exakt gleichen Stelle nachgibt, will uns Apple also nicht sagen. Wer betroffen ist, kann sich an AppleCare wenden, um ein Ersatzgerät anzufordern. Da Apple diesen Defekt nun offiziell eingesteht, sollte auch ein Austausch möglich sein, wenn das Display erst nach mehreren Monaten oder gar Jahren Nutzung dieses Problem aufweist.

Laut Apple sind nur wenige Geräte betroffen

Wie groß das Ausmaß wirklich ist, lässt sich schlecht beziffern, da einige Bilder, die im Netz kursieren, KI-generiert sind. Die betroffenen Geräte zeigen dabei immer einen Riss an derselben Stelle in der unteren Hälfte des inneren Displays. Gleichzeitig berichten Nutzer von einem knackenden Geräusch und einem nicht perfekt funktionierenden Scharnier, kurz bevor der Schaden zu sehen war.

Wie oben kurz angesprochen, hat iFixit ein mögliches Problem identifiziert: Die Experten erklären anhand ihres Teardowns, dass an dieser Stelle mehrere Komponenten zusammenlaufen, und es sei möglich, dass eine mittlere Stützstange im Scharnier, die sich eigentlich zurückziehen sollte, dies nicht tut, was zu Schäden führt.