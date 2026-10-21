Der November bei Apple Arcade wird ziemlich sportlich

Bereits jetzt kann man auf Apple Arcade ziemlich viel Sport treiben, unter anderem in Madden NFL 27 oder PGT Tour Pro Golf. Falls die passenden Sportarten für euch bisher nicht dabei waren, gibt es im November gleich zwei Mal neues Futter. Mit NBA 2K27 Arcade Edition ab 5. November und Football Manager 27 Touch ab 10. November kehren zwei beliebte Spiele-Franchises mit zahlreichen Neuerungen zurück.

Die NBA 2K27 Arcade Edition erscheint als neues Spiel im App Store und kann über Apple Arcade natürlich ohne In-App-Käufe und ohne Werbung gespielt werden. Erstmals könnt ihr in der Neuerscheinung auch mit Frauenteams spielen, es gibt eine vollständige Unterstützung für die WNBA mit 15 Teams und 180 aktiven Spielerinnen.

Darüber hinaus bietet die diesjährige Ausgabe einen erweiterten MyCareer-Modus mit schnellerem Spielfortschritt und zusätzlichen Entwicklungsmöglichkeiten sowie eine komplett neu gestaltete Version von The Neighborhood.

Natürlich könnt ihr aber auch einfach nur euer liebstes NBA-Team auswählen und ein schnelles Spiel gegen eine Mannschaft eurer Wahl bestreiten. Gespielt wird entweder per Touch-Steuerung oder einem Gamepad. NBA 2K27 Arcade Edition erscheint nicht nur für iPhone und iPad, sondern auch für Mac und Apple TV.

Football Manager 27 Touch erscheint als Update

Auf den gleichen Plattformen kann Football Manager 26 Touch bereits gespielt werden, ab dem 10. November gibt es dann das Update für die neue Saison. Sehr begrüßenswert ist dabei die Tatsache, dass es für das iPhone eine neue Oberfläche geben wird. Bisher waren einige Funktionen auf dem kleinen Bildschirm nur schwer zu erreichen – das wird in der neuen Version hoffentlich besser.

Neben einer überarbeiteten Benutzeroberfläche für das iPhone sorgt eine komplett neue Match Engine mit zusätzlichen taktischen Möglichkeiten und Anweisungen für noch mehr Kontrolle über das Spielgeschehen auf dem Platz. Neue Tools für die Kaderplanung und Spielvorbereitung erweitern die Möglichkeiten für angehende Manager auf dem Weg zum Erfolg.