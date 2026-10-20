Die besten Cases für das iPhone Duo

Am Freitag, den 23. Oktober, feiert das iPhone Duo seinen Marktstart. Apple liefert die ersten Online-Bestellungen aus und überreicht das Duo im Apple Store an Vorbesteller. Auch wenn das nackte iPhone ein Highlight ist, greifen viele von Stunde null an zu einem Case, um das wertvolle Gut zu schützen. Andere wiederum schmeißen das iPhone absichtlich auf den Boden oder zerstören es mit voller Kraft, um die Stabilität zu testen.

Damit euer iPhone Duo vom Start weg geschützt ist, haben wir das Netz durchstöbert und möchten auf die aktuell besten Cases für das iPhone Duo aufmerksam machen.

Direkt von Apple

Apple bietet zwei Cases zur Auswahl an: Das Case aus Polycarbonat kostet 89 Euro und ist in Blau und Sand erhältlich. Es besteht aus zwei Teilen, sowohl für die Vorder- als auch für die Rückseite. Mit Magneten und Klebestreifen hält die Hülle am iPhone und erlaubt gleichzeitig kabelloses Laden. Da es sich um ein einfaches Plastik-Case handelt, ist der aufgerufene Preis ganz schön happig.

Apple iPhone Duo Case - Navyblau ​​​​​​​ Mit integrierten Magneten, die sich perfekt am iPhone Duo ausrichten, hält das Case ganz einfach und sorgt für schnelleres kabelloses Laden.

Lass dein Gerät beim Laden einfach im Case und docke ein MagSafe Ladegerät an oder leg es auf ein Qi2 25 W oder Qi zertifiziertes Ladegerät.

Deutlich teurer, aber dafür auch viel spannender, ist das iPhone Duo Folio https://link.amazon/B0huNWXph, das auch einen Kickstand integriert. Gefertigt aus dem bekannten Funktionsgewebe, ist es dünn und leicht und kann in verschiedenen Winkeln aufgestellt werden. Gleichzeitig hat Apple einen cleveren Mechanismus integriert, sodass auch das Scharnier geschützt bleibt. Mit 149 Euro muss man hier richtig tief in die Tasche greifen.

Apple iPhone Duo Folio mit Standfuß - Navyblau ​​​​​​​ Das iPhone Duo Folio mit Standfuß wurde von Apple speziell für das iPhone Duo entwickelt. Es besteht aus Funktionsgewebe, einem speziellen...

Mit integrierten Magneten, die sich perfekt am iPhone Duo ausrichten, hält das Case ganz einfach und sorgt für schnelleres kabelloses Laden. Lass...

Torras bietet bekannten Drehring

Mein iPhone 18 Pro Max steckt aktuell in einem Case von Torras, da mir besonders der drehbare Ring auf der Rückseite gefällt. Mit ihm lässt sich das iPhone in verschiedenen Winkeln aufstellen, allerdings eignet sich der Ring auch zum Halten oder Tragen des iPhones. Für das iPhone Duo hat Torras aktuell das Ostand Q3 VegSkin Case im Sortiment, das aus Silikonleder gefertigt ist. Die Hülle schützt die Außenseite und bietet auch Schutz für das Scharnier. Support für MagSafe ist weiterhin gegeben. Aktuell gibt es das Case von Torras in Blau oder Weiß für je 67,99 Euro.

Angebot TORRAS Ostand Q3 VegSkin für iPhone Duo Hülle für MagSafe Case，Nachthimmel... [Premium-Silikonleder – Eleganz, die du jeden Tag spürst] Die TORRAS Hülle für iPhone Duo aus Coronet BioVet Silikonleder verbindet die edle...

[Bleibt länger wie neu – langlebig und pflegeleicht] Das hochwertige Silikonleder ist abriebfest, farbstabil sowie hitze- und kältebeständig. Die...

Pitaka schützt nur 50 Prozent

Die ultradünnen Aramid-Cases von Pitaka sind irgendwie nicht zu Ende gedacht, da das Case nur die Rückseite bedeckt. Die Ränder des Deckels sowie das Scharnier bleiben völlig ungeschützt, sodass eine echte Empfehlung schwerfällt. Wer den Look aber mag, findet verschiedene Designs ab 59,99 Euro.

pitaka Ultradünne Hülle für iPhone Duo aus Aramidfaser California Dream... Ultradünn. Leistungsstark. Durchdacht: Hochwertige Aramidfaser in Luftfahrtqualität, ultradünnes und leichtes Design, starke integrierte Magnete...

Premium-Aramidfaser: Gefertigt aus Aramidfaser in Luftfahrtqualität – 5-mal stärker als Stahl und dabei nur 1/5 so schwer. Die fein gewebte...

Spigen will Rundumschutz bieten

Bei der Spigen-Hülle ist nicht ganz klar, aus welchem Material sie gefertigt ist. Wir gehen aber davon aus, dass es Kunststoff ist. Verfügbar in zwei Designs, schützt das Case die Rückseite sowie die Ränder des vorderen Displays. Alle Anschlüsse und Knöpfe bleiben frei, zudem sorgt die Hülle dafür, dass weder Kamera noch Display in Kontakt mit Oberflächen kommen, da es eine Erhöhung gibt. Die dunkle Variante für 36,77 Euro ist in vier bis fünf Tagen lieferbar, die blau-gelbe Version für 34,99 Euro mit Prime sofort.

Spigen iPhone Duo (Fold) Hülle Nano Pop MagFit -Bluberry Navy | Kompatibel mit... [SICHERER GRIFF] Das seitliche Griffdesign mit Punktmuster sorgt für einen sicheren und komfortablen Halt.

[EINFACHE TOUCH-ID-BEDIENUNG] Das Design mit freiliegendem Gerätebutton ermöglicht eine komfortable und uneingeschränkte Nutzung der Touch ID.

Elago setzt auf Silikon

Ab 15,99 Euro ist die Hülle von Elago unschlagbar günstig. Als Material kommt Silikon zum Einsatz, wobei auch hier das Display auf der Front umrandet wird. Support für MagSafe ist an Bord, damit das Duo mit zahlreichem Zubehör kompatibel bleibt. Silikon ist zwar ein Handschmeichler, hat aber oft den Nachteil, dass ständig Flusen am Case hängen bleiben.

elago Premium Magnetische Silikonhülle für iPhone Duo | Kompatibel mit MagSafe... ENTWICKELT FÜR DAS FALTBARE IPHONE Duo: Diese magnetische Silikonhülle wurde präzise für das faltbare Smartphone entwickelt und verfügt über...

SCHLANKE KONSTRUKTION AUS PC UND SILIKON: Der Frontrahmen aus Polycarbonat wird mit einer Polycarbonat-Rückseite mit Silikonbeschichtung kombiniert...

TORRO bietet günstige Rundum-Lederhülle

Wenn Leder das Material der Wahl sein soll, bietet TORRO eine Rundum-Hülle für das iPhone Duo an, die mit 39,99 Euro vergleichsweise günstig daherkommt. Alle Anschlüsse bleiben frei, dahingegen ist das Scharnier geschützt. Kabelloses Laden ist weiterhin über MagSafe möglich. Das Case ist in Dunkelbraun und Schwarz erhältlich.

TORRO Rundum-Lederhülle kompatibel mit iPhone Duo 2026, Dunkelbraun | Echtleder... KOMPATIBILITÄT – Das vollständig mit Leder bezogene Etui wurde exklusiv für das iPhone Duo (2026) entwickelt und gefertigt. Die passgenaue Form...

ECHTLEDER – Diese Hülle wird in Handarbeit aus erstklassigem Rindsleder gefertigt. Das für die Herstellung verwendete Narbenleder stammt aus...

ESR Cases aktuell nicht verfügbar

Spannend finde ich auch die iPhone Duo Cases von ESR, die allerdings genauso beliebt sind wie das iPhone Duo selbst. Alle Varianten sind aktuell vergriffen, jedoch arbeitet der Hersteller mit Hochdruck daran, dass zeitnah der Lagerbestand wieder aufgefüllt ist. Die ESR Classic Hybrid Hülle bietet ein spannendes Extra, denn der Ständer auf der Rückseite stellt nicht nur das iPhone auf, sondern schützt auch die Kameras.

ESR Classic Hybrid für iPhone Duo Hülle mit Flex-Ständer, Matt Blau... [Kompatibilität] Nur für iPhone Duo; Präzisionsgefertigte Aussparungen für Kamera, Lautsprecher und USB-C-Anschluss gewährleisten eine perfekte...

[Verstellbarer Flex-Ständer] Der robuste Ständer aus Zinklegierung lässt sich flexibel von 15° bis 75° einstellen,ermöglicht eine 180° und...

Noch besser gefällt mir die ESR Atelier Hülle, die leider auch ausverkauft ist. Hergestellt aus veganem Leder, ist auch hier der praktische Ständer mit dabei, um das iPhone im Hoch- oder Querformat aufzustellen. Sobald der Lagerbestand wieder aufgefüllt ist, schaue ich mir die Cases noch einmal genauer an.