Im Video vorgestellt: Die SwitchBot Wetterstation mit E-Ink-Display

Vor ein paar Wochen, als wir euch die ersten Eindrücke rund um die SwitchBot Wetterstation mitgeteilt haben, konntet ihr noch für rund 25 Euro weniger zuschlagen. Jetzt ist unser YouTube-Video mit bewegten Bilder fertig – und aktuell ist das Gadget leider wieder etwas teurer. Das von uns getestete All-in-One-Gerät mit Hub und Außensensor gibt es für 149,99 Euro.

Ein Blick auf die Konkurrenz zeigt, dass dieser Preis aber immer noch sehr konkurrenzfähig ist. Die Netatmo Wetterstation kostet derzeit knapp 135 Euro, kommt allerdings nur mit zwei einfachen Modulen für den Innen- und Außenbereich. Ein E-Ink-Display, wie es die SwitchBot Wetterstation bietet, gibt es hier nicht.

Seit der Aufnahme des Videos sind mittlerweile einige Wochen vergangen. Seit einiger Zeit hat die SwitchBot Wetterstation bei mir zuhause einen festen Platz. Sie hängt am Treppenaufgang, sehr zentral im Erdgeschoss. Wenn ich morgens nach unten komme, kann ich direkt das Wetter überblicken. Und auch so komme ich regelmäßig daran vorbei, um mal einen Blick zu erhaschen.

SwitchBot Smarte E-Ink-Home-Dashboard, 7,5" kabelloser Monitor für... Matter-kompatibel: Dank Matter-Unterstützung lässt sich die Wetterstation einfach mit Home Assistant, Apple Home, Alexa oder Google Home verbinden...

Smarte Wetterstation: Zeigt Innen- und Außentemperatur sowie Luftfeuchtigkeit, das Tageswetter für heute, gestern und die nächsten 5 Tage...

Flexible Platzierung dank langer Akkulaufzeit

Die lange Akkulaufzeit, ich rechne selbst mit der smarten Anbindung mit mehr als einem halben Jahr, ist definitiv das Highlight. Ohne die sparsame E-Ink-Technik hätte ich den „Bilderrahmen“ nie so frei platzieren können. Gewünscht hätte ich mir nur noch eine magnetische Halterung, die wäre prima für die einfache Installation am Kühlschrank.

Der größte Kritikpunkt ist aus meiner Sicht die Tatsache, dass in den Kalender-Ansichten auf der SwitchBot Wetterstation immer nur ein einzelner Kalender angezeigt werden kann. Ich würde mir wünschen, wenn man Termine aus verschiedenen Kalendern in einer Ansicht vereinen kann. Am Ende ist das definitiv eine Software-Geschichte, der sich SwitchBot hoffentlich noch annehmen wird. Auch die beiden zusätzlichen Buttons würde ich gerne freier belegen, aktuell ist man auf Smart Home Szenen beschränkt.

Aus meiner Sicht ein super interessantes Gadget, das ihr euch gerne noch einmal in unserem YouTube-Video im Detail ansehen dürft. Abonniert bei dieser Gelegenheit gerne auch unseren Kanal.

Die SwitchBot Wetterstation im Video