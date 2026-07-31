Nur 99 Cent: Günstige Filme bei Amazon Prime Video

Aktuell befinde ich mich in Vorbereitungen für den nächsten Kino-Abend. Erst gestern habe ich eine 120 Zoll große und motorisierte Leinwand an der Decke im Wohnzimmer angebracht, aktuell warte ich noch auf den Beamer. Die passenden Filme könnte ich mir schon jetzt ausleihen, zum Ansehen verbleiben dann ja wie gewohnt 28 Tage. Bei Amazon Prime Video gibt es wieder eine große Auswahl für jeweils 99 Cent.

Auch dieses Mal gibt es wieder Unterhaltung für die ganze Familie. Für die Kids gibt es Checker Tobi 3 oder Bibi Blocksberg, auch die Pfefferkörner konnte ich entdecken. Ebenso könnt ihr etliche Comedy-Aufzeichnungen und auch verschiedene Action-Filme finden.

Die ganz großen Namen gibt es jetzt vielleicht nicht, aber schaut doch einfach mal selbst auf der Aktionsseite vorbei. Die Auswahl ist jedenfalls riesig.

So funktioniert der 99-Cent-Filmabend bei Amazon

Wie gewohnt gelten die bekannten Regeln: Für kurze Zeit könnt ihr ausgewählte Filme für nur 99 Cent ausleihen. Ihr müsst die Filme jedoch nicht sofort nach dem Leihen anschauen – dafür habt ihr 30 Tage Zeit. Sobald ihr jedoch mit dem Film beginnt, bleiben euch 48 Stunden, um ihn fertig zu schauen. Danach wird der Zugriff automatisch beendet. Diese Regelung ist bei den meisten Streaming-Diensten ähnlich. Wichtig: Das Angebot gilt ausschließlich für Amazon Prime-Mitglieder.

Das Ausleihen ist einfach: Loggt euch in euren Amazon-Account ein und wählt den gewünschten Film über euren bevorzugten Browser. Anschließend könnt ihr den Film auf einer Vielzahl von Geräten abspielen, darunter Kindle Fire HD, iPad, iPhone, Android-Geräte, PS3, PS4, PS5, Xbox-Konsolen, Wii und Wii U, Smart-TVs, Blu-ray-Player sowie PCs und Macs. Auch Fire TV und Fire TV Stick werden unterstützt. Außerdem ist Prime Video inzwischen ab der dritten Generation auch für Apple TVs verfügbar, was die Nutzung noch bequemer macht.