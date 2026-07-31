Apple warnt vor Lieferengpässen: iPhone, iPad und Mac betroffen

Apple rechnet im kommenden September-Quartal mit deutlichen Auswirkungen durch Lieferengpässe auf den Umsatz. Wie CEO Tim Cook während der Telefonkonferenz zu den Geschäftsergebnissen des dritten Quartals 2026 erklärte (via MacRumors), betreffen die Knappheiten vor allem die Produktlinien iPhone, iPad und Mac.

Cook betonte, dass die Ursache nicht bei den Partnern oder Zulieferern liege, sondern in einer unvorhergesehenen Nachfrage. „Wir rechnen weiterhin mit einer hohen Nachfrage. Angesichts der geringeren Flexibilität in der Lieferkette gehen wir jedoch davon aus, dass sich die Auswirkungen der Lieferengpässe im Vergleich zum Vorquartal deutlich verstärken werden.“ Besonders das iPhone und der Mac verkauften sich „bemerkenswert besser“ als von Apple prognostiziert.

Der Apple-Chef unterstrich: „Lassen Sie mich das noch einmal betonen: Das ist kein Problem mit Partnern oder Lieferanten… Es ist ein unglaublich starker Produktzyklus bei iPhone und Mac, der tatsächlich zu einer Nachfrage geführt hat, die unsere Erwartungen übertroffen hat.“ Die Herausforderung liege vielmehr in der Verfügbarkeit fortschrittlicher Fertigungsprozesse für die hauseigenen Chips.

Speicherchips werden teurer

Ein weiteres Problem stellt die Knappheit bei Speicherchips dar. Cook erklärte, Apple habe im Juni-Quartal bereits mehr für diese Komponenten bezahlt als im März-Quartal. Für das September-Quartal werden noch höhere Kosten erwartet. „Erstens haben wir, wie zu erwarten war, im September-Quartal von einigen Überhangbeständen profitiert. Wir gehen jedoch davon aus, dass der Nutzen daraus im Laufe der Zeit über das September-Quartal hinaus abnehmen wird. Zweitens erwarten wir niedrigere Kosten bei bestimmten Nicht-Speicher-Komponenten.“

Langfristig sieht Apple die Marktpreise für Speicherchips weiter steigen, was sich zunehmend auf das Geschäft auswirken werde. „Auf dem DRAM-Markt gibt es drei Anbieter. Natürlich wäre es gut, wenn es mehr Anbieter gäbe; das würde uns auf der Angebotsseite und vielleicht auch bei der Preisgestaltung helfen. Was die Preisgestaltung angeht, ist die Lage unklar, aber auf der Angebotsseite könnte es helfen. Daher prüfen wir alle Optionen.“

Trotz der Herausforderungen plant Apple, im September neue iPhone-Modelle auf den Markt zu bringen, darunter das iPhone 18 Pro, das iPhone 18 Pro Max und das erste faltbare iPhone des Unternehmens. Auch wir werden die entsprechende iPhone-Keynote wieder mit einem Live-Ticker und zeitnaher Berichterstattung begleiten.