Das Wochenend-Gewinnspiel mit praktischem Apple-Zubehör

Es ist mal wieder Zeit für ein Wochenend-Gewinnspiel und bevor wir mit dem neuen Gewinn loslegen, müssen wir erst noch über das vergangene Wochenende reden. Die Tigerbox mini Auslosung hat etwas länger gedauert, doch Ferdinand, Falko und Thomas haben heute eine E-Mail von mir erhalten. Ilona und Max haben ihre Adresse bereits angegeben und werden in den nächsten Tagen mit einem kleinen Paket überrascht.

Solltet ihr nicht zu den glücklichen Gewinnern zählen, dann gibt es heute eine weitere Chance. Wir verlosen ein Paket mit zwei USB-C-Kabel der Apple-Marke Beats. Die mit Nylon umflochtenen Strippen haben eine Länge von 1,5 Metern und ihr bekommt sie in den Farben Power-Schwarz und Turbo-Blau. Jedes Kabel kostet direkt im Apple Store 24,95 Euro.

„Optimiere das Laden mit unseren neuen, verstärkten, geflochtenen Kabeln und verhindere Kabelsalat, Knicke und Abnutzung“, schreibt Apple selbst über sein Zubehör. Die Kabel unterstützen schnelles Laden mit bis zu 60 Watt, die Datenübertragung ist mit USB 2.0 Geschwindigkeit möglich. Viel Wert wurde auf die Haltbarkeit gelegt, wie Apple erklärt: „Beats Kabel durchlaufen während des gesamten Design- und Fertigungsprozesses Tausende von Teststunden und sind verstärkt, um Abnutzung zu verhindern.“

Wichtig zu wissen: Das Gewinnspiel findet nicht in Kooperation mit Apple statt. Die beiden Kabel stammen aus unserem Fundus und wir freuen uns, wenn sie einen neuen Besitzer oder eine neue Besitzerin bekommen.

Angebot Beats USB-C auf USB-C Gewebtes Kabel, schnelles Laden, langlebiges und... Extrem langlebig. Dank eines gewebten, verwicklungsfreien Designs, das verstärkt ist, um Ausfransen zu verhindern.

Kompatibles Ladegerät für USB-C-Geräte. Einschließlich aller kompatiblen Apple und Android Produkte, Apple CarPlay und Android Auto.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Falls ihr etwas mit den beiden Beats-Kabeln anfangen könnt, dann müsst ihr lediglich bis Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de schreiben und im Betreff die folgende Frage korrekt beantworten:

Welcher asiatische Tech-Gigant war bereits vor Apple mit Beats Electronics verbandelt?

Unter allen richtigen Einsendungen werden wir Anfang der kommenden Woche einen Gewinner oder eine Gewinnerin auslosen und anschließend in unserem News-Ticker bekanntgeben. Wir wünschen euch viel Erfolg!