Yahoo Wetter: Neues Design und Radar-Vorschau für Luftqualität und Pollen

Wetter-Apps gibt es im App Store zuhauf, allerdings hält sich kaum eine so lange wie Yahoo Wetter (App Store-Link), das schon seit 2013 den Weg auf iPhones und das iPad fand. Schon damals lobte unsere Redaktion die wunderschönen Wetter-Ansichten mit hübschen lokalen Stadtansichten. Im Verlauf der Jahre hat sich bei Yahoo Wetter natürlich einiges getan, unter anderem war man auch schon Gewinner des Apple Design Awards.

Mit der neuen Version 3.1.8 hat das Entwicklerteam jetzt nochmals mit einem größeren Update nachgelegt, das nicht nur optisch einige Verbesserungen mit sich bringt. Das Yahoo-Team hat die App von Grund auf überarbeitet und dabei besonders auf nützliche Neuerungen und eine moderne Gestaltung gesetzt.

Ein Highlight der aktualisierten Version sind die verbesserten Radar- und interaktiven Karten. Nutzer und Nutzerinnen können sich nun über Niederschlagsvorhersagen im Minutentakt informieren, um plötzlichen Regenschauern auszuweichen und so genau zu wissen, wann es beginnt und aufhört zu regnen.

Mehr als nur Temperatur: Luft, Pollen und Mond

Neben den klassischen Wetterangaben bietet die App jetzt auch in der Radar-Vorschau detaillierte Informationen zur Luftqualität, Pollenbelastung und den aktuellen Mondphasen. Wer unter Allergien leidet oder sich für Astronomie interessiert, findet hier nützliche Zusatzinfos.

Neu ist auch der tägliche Wetterbericht, der Nutzern und Nutzerinnen eine klare, kontextbezogene Zusammenfassung der zu erwartenden Bedingungen liefert. Statt trockener Zahlen gibt es nun verständliche Erklärungen, die den Alltag erleichtern.

Das Update auf Version 3.1.8 von Yahoo Weather ist ab sofort kostenlos im App Store verfügbar. Die Anwendung lässt sich auf iPhones und iPads ab iOS/iPadOS 17.6 oder neuer herunterladen und benötigt zur Installation zudem rund 144 MB an freiem Speicherplatz. Auf In-App-Käufe oder Abonnements verzichtet Yahoo Wetter bisher.