Apple veröffentlicht watchOS 27.0.1 und behebt Neustart-Fehler

Außer der Reihe hat Apple jetzt watchOS 27.0.1 für die Apple Watch veröffentlicht, das einen Fehler behebt, bei dem sich die Apple Watch unerwartet neu gestartet hat. Das Update steht explizit nur für die Apple Watch Series 12 und Apple Watch Ultra 4 zum Download bereit, da diese Modelle von dem Problem betroffen sind.
Weitere Neuerungen nennt Apple nicht, sodass sich das kleine Zwischenupdate auf die Behebung des Neustart-Fehlers konzentriert. Über ein verbundenes iPhone lässt sich die neue Version herunterladen und auf der Uhr installieren, sofern die Apple Watch am Ladegerät angeschlossen ist und mindestens 50 Prozent Akkuleistung hat.
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Kommentare 5 Antworten
Hab gestern zufällig die Option „backtrack“ entdeckt. Ist das neu? Ist mir vorher nie aufgefallen
Sollte doch in der EU nicht aktivierbar sein. Es ist die Funktion, die uns gerade den Appswitcher von der Krone geworfen hat.
Ah ne du meinst die Kompassaufzeichnung?
Du kannst in unwegsamem Gelände deine Route aufzeichnen, um wieder zurückfinden zu können.
Das neue hieß anders.
Ist normal in der Kompass-App, dachte ich…
Mir ist an der Serie 12 aufgefallen, dass die Blutsauerstoffmessung noch ungenauer geworden ist. Habe zum Vergleich eine Apple Watch Ultra 2, Se 3 und das Whoop.