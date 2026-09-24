Apple veröffentlicht watchOS 27.0.1 und behebt Neustart-Fehler

Außer der Reihe hat Apple jetzt watchOS 27.0.1 für die Apple Watch veröffentlicht, das einen Fehler behebt, bei dem sich die Apple Watch unerwartet neu gestartet hat. Das Update steht explizit nur für die Apple Watch Series 12 und Apple Watch Ultra 4 zum Download bereit, da diese Modelle von dem Problem betroffen sind.

Weitere Neuerungen nennt Apple nicht, sodass sich das kleine Zwischenupdate auf die Behebung des Neustart-Fehlers konzentriert. Über ein verbundenes iPhone lässt sich die neue Version herunterladen und auf der Uhr installieren, sofern die Apple Watch am Ladegerät angeschlossen ist und mindestens 50 Prozent Akkuleistung hat.