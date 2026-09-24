Apple Watch Series 12

Apple veröffentlicht watchOS 27.0.1 und behebt Neustart-Fehler

Für die Series 12 und Ultra 4

Freddy5 Kommentare zu Apple veröffentlicht watchOS 27.0.1 und behebt Neustart-Fehler
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Apple Watch Series 12

Außer der Reihe hat Apple jetzt watchOS 27.0.1 für die Apple Watch veröffentlicht, das einen Fehler behebt, bei dem sich die Apple Watch unerwartet neu gestartet hat. Das Update steht explizit nur für die Apple Watch Series 12 und Apple Watch Ultra 4 zum Download bereit, da diese Modelle von dem Problem betroffen sind.

Weitere Neuerungen nennt Apple nicht, sodass sich das kleine Zwischenupdate auf die Behebung des Neustart-Fehlers konzentriert. Über ein verbundenes iPhone lässt sich die neue Version herunterladen und auf der Uhr installieren, sofern die Apple Watch am Ladegerät angeschlossen ist und mindestens 50 Prozent Akkuleistung hat.


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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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Kommentare 5 Antworten

      1. Ah ne du meinst die Kompassaufzeichnung?
        Du kannst in unwegsamem Gelände deine Route aufzeichnen, um wieder zurückfinden zu können.
        Das neue hieß anders.

        Antworten

  2. Mir ist an der Serie 12 aufgefallen, dass die Blutsauerstoffmessung noch ungenauer geworden ist. Habe zum Vergleich eine Apple Watch Ultra 2, Se 3 und das Whoop.

    Antworten

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