Torras Ostand Q3 Air Pro im Test: Doppelairbag für das iPhone 18 Pro

Ich liebe es, das iPhone in der Hand zu spüren. Doch mit Blick auf Apples Reparaturpreise packe auch ich mein iPhone in ein Case, denn Kratzer, Dellen und gesprungene Displays sind einfach grässlich. Und seit Jahren macht Torras auf sich aufmerksam, da sie mit ihrem Airbag-Case das iPhone zuverlässig schützen, sodass ich euch gerne die neuste Generation vorstellen möchte: Das Torras Ostand Q3 Air Pro.

Während ich den Vorgänger durchweg an meinem iPhone genutzt habe, bietet die Pro-Version jetzt einen doppelten Airbagschutz, der das iPhone noch besser schützt. Für den erweiterten Schutz muss man aber eine etwas klobigere Hülle in Kauf nehmen, denn der Airbag benötigt Platz. Darüber hinaus sind auch die unteren Kanten verstärkt, die Stürze aus bis zu 4,8 Metern standhalten.

So gut schützt das Torras Ostand Q3 Air Pro

Ich bin nicht waghalsig genug, um mein neues iPhone 18 Pro von einer Brücke zu werfen, doch aus den Erfahrungen der letzten Jahre kann ich bestätigen, dass das Case im Alltag alle Stürze abfedert.

Das iPhone 18 Pro liegt samt Case gut in der Hand und bietet an der Seite eine gummierte Fläche für mehr Grip. Darüber hinaus lassen sich die Metallknöpfe bestens bedienen, zudem leitet das Case die Steuerung für die Kamerataste einfach weiter.

Mein persönliches Highlight ist aber der Ostand-Ring auf der Rückseite, mit dem sich das iPhone in vielen Winkeln aufstellen lässt. Und den Ring nutze ich so gerne, dass ich auf diesen nicht mehr verzichten will. Egal ob im Hoch- oder Querformat, der Ring bietet bequeme Aufstellwinkel in jeder Situation. Darüber hinaus nutze ich den Ring, der sich um 360 Grad drehen lässt, auch als Fingerring, um das große Pro Max besser in der Hand halten zu können.

TORRAS Ostand Q3 Air Pro für iPhone 18 Pro Hülle - Graphite Core [Mehr Vertrauen für jeden neuen Schritt] Ob auf dem täglichen Arbeitsweg, beim E-Bike, Wandern oder auf Reisen – dein iPhone 18 Pro ist überall...

[Mehr Kontrolle bei jeder Bewegung] Vom Fotografieren in den Bergen bis zum Schreiben einer Nachricht unterwegs – ein sicherer Griff macht den...

Extra-Schutz für das Display

In Kombination mit einem Displayglas gibt es fast einen 360-Grad-Rundumschutz, allerdings liegen Teile des Kameraplateaus frei, da das Case eine große Öffnung statt Aussparungen bietet. Und ganz ehrlich: Ich habe erst vor wenigen Tagen den neuen Torras OrigArmor Displayschutz aufgebracht, um jetzt feststellen zu müssen, dass das Glas schon jetzt Kratzer aufweist. Hier zeigt sich: Wer sein iPhone später bestmöglich verkaufen möchte, macht die Folie einfach ab und hat darunter ein perfektes Display.

Und die Installation ist kinderleicht. Ihr legt euer iPhone einfach in den beiliegenden Rahmen, richtet das Glas automatisch gerade aus, zieht die Folie ab, schiebt den Slider hoch und runter und habt danach eine perfekt ausgerichtete Displayfolie ohne Blasen. Und da die Ränder gewölbt sind, merkt man das Glas überhaupt nicht.