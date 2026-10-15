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Apple lädt zum Mac-Event am 28. Oktober

Sagt zumindest Mark Gurman

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Die offizielle Bestätigung steht noch aus, doch laut Bloomberg-Reporter Mark Gurman versendet Apple aktuell Einladungen für eine „Launch Experience“ am 28. Oktober. Wie schon vorab durchgesickert, hat Apple noch neue Macs und iPads im Köcher, die ausgewählte Medienvertreter in Los Angeles zuerst begutachten können.

Wenn Apple seinem Prozedere treu bleibt, dürften die entsprechenden Pressemitteilungen ebenfalls an diesem Tag eintrudeln. Ein echter Livestream ist nicht geplant und wir gehen davon aus, dass auch das Mac-Event von YouTube-Videos begleitet wird. So, wie es auch beim HomeView, HomePod mini 2 und Apple TV 4K der Fall gewesen ist.


MacBook Pro mit Touch: Das erwartet uns

Neues MacBook Pro mit M5.

Im Zentrum der Gerüchte steht ein neues MacBook mit Touch-Bedienung. Nach aktuellem Stand handelt es sich dabei um neu gestaltete MacBook-Pro-Modelle mit 14 und 16 Zoll. Sie sollen OLED-Displays, eine „Dynamic Island“ und deutlich leichtere Gehäuse mitbringen.

Beim Namen gab es zwischenzeitlich Verwirrung. Frühere Gerüchte sprachen von einer möglichen Bezeichnung „MacBook Ultra“. Gurmans Bericht von Anfang des Monats deutete jedoch darauf hin, dass die Geräte weiterhin zur MacBook-Pro-Familie gehören werden.

M6-Macs und ein neues iPad mini

Doch damit nicht genug. Neben den überarbeiteten Highend-Modellen soll Apple außerdem M6-Versionen des 14-Zoll MacBook Pro und des iMac im Gepäck haben.

iPad mini 7

Auch beim iPad mini steht ein Update an. Es soll ein OLED-Display erhalten, dazu eine Frontkamera, die für Videoanrufe im Querformat positioniert ist. Obendrein dürfte Apple das Lautsprechersystem neu gestalten.

Was jetzt noch fehlt

Eine offizielle Bestätigung von Apple gibt es bislang nicht. Die Einladungen an die Medien sprechen aber dafür, dass der Konzern seinen Herbsttermin längst im Kalender stehen hat. Wenn die Einladung offiziell ist, können wir euch den Slogan und den exakten Termin mit Uhrzeit sagen. Wir halten die Augen offen.

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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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