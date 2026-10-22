JustWatch TV startet: Neuer Streamingdienst mit 30 Content-Partnern

JustWatch geht den nächsten Schritt: Das Unternehmen hinter einem der weltweit größten Streaming-Guides startet mit JustWatch TV seinen ersten eigenen Streamingdienst. Zum Launch richtet sich das neue Angebot an rund 50 Millionen Nutzer und Nutzerinnen weltweit und ist direkt über die JustWatch-Website sowie die Mobile- und TV-Apps erreichbar. Der Start erfolgt in elf Märkten, darunter Deutschland, Österreich, die USA, Großbritannien, Frankreich und Australien.

Zum Auftakt bringt JustWatch TV Inhalte von 30 Content-Partnern zusammen. Mit dabei sind unter anderem Paramount, New Regency, Fremantle, Bleecker Street und Vortex Media. Neu angekündigt hat man außerdem Cineverse für den US-Markt, Leonine Studios für Deutschland, SND für Frankreich und Altitude für Großbritannien. Das Angebot soll kontinuierlich wachsen: Weitere Partner und Titel sind laut Unternehmen bereits in Planung.

JustWatch TV setzt beim eigenen Angebot auf drei unterschiedliche Modelle: JustWatch TV Free bietet eine kostenlose, werbefinanzierte Auswahl an Filmen und Serien. Wer lieber aktuelle oder beliebte Filme sehen möchte, findet im JustWatch TV Store eine wachsende Auswahl zum Ausleihen. Mit JustWatch TV Plus kommt außerdem ein werbefreies Angebot hinzu, das zahlreiche Katalogtitel sowie zusätzliche Funktionen innerhalb der App und des Streaming-Guides umfasst.

Daten sollen die richtigen Inhalte sichtbar machen

Ein zentraler Vorteil des neuen Dienstes liegt in der bisherigen Erfahrung von JustWatch. Das Unternehmen verfügt über rund ein Jahrzehnt an Nutzungs- und Nachfragedaten und wertet Milliarden Datenpunkte aus, um herauszufinden, welche Filme und Serien das Publikum tatsächlich interessieren. Diese Erkenntnisse fließen in die Zusammenstellung des Katalogs und die Empfehlungen ein. Ergänzt wird der datenbasierte Ansatz durch redaktionelle Inhalte und Formate wie die „Why to Watch“-Features.

Der Start ist allerdings nicht nur für die Zuschauer und Zuschauerinnen relevant. Auch die hauseigene Marketing-Sparte JustWatch Media könnte von den zusätzlichen Daten profitieren. Sie unterstützt Studios, Filmverleiher, Streaminganbieter und Mediaagenturen bei der Planung und Buchung digitaler Marketingkampagnen auf Plattformen wie YouTube, Meta und TikTok. Durch das neue Streamingangebot erhält JustWatch weitere Einblicke in das Verhalten und die Interessen seiner Zielgruppen.

Für JustWatch ist der Start nach eigenen Angaben erst der Anfang, denn das Unternehmen will das Angebot laufend weiterentwickeln, zusätzliche Content-Partner gewinnen und den Katalog ausbauen. Auch das Produkt selbst will man anhand der gesammelten Erfahrungen kontinuierlich verbessern. Gründer und CEO David Croyé bezeichnete den Launch als wichtigste neue Entwicklung in der zwölfjährigen Unternehmensgeschichte. Die Just Watch-App (App Store-Link) kann kostenlos auf iPhones, iPads und das Apple TV geladen werden und benötigt dafür mindestens rund 115 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS/iPadOS 15.1 bzw. tvOS 14.0 oder neuer. Weitere Informationen zu Just Watch TV gibt es auch auf der offiziellen Website.