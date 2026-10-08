Spotify: Hörbuch-Offensive geht in die nächste Runde

Spotify (App Store-Link) baut laut eigenen Angaben das eigene Hörbuchgeschäft massiv aus. Auf der Frankfurter Buchmesse kündigte der Streamingdienst an, die Premium Hörbuch Experience bis Ende 2026 von aktuell 22 auf mehr als 180 Märkte zu erweitern. Drei Jahre nach dem weltweiten Start umfasst der Katalog bereits mehr als 800.000 Hörbuchtitel. Gleichzeitig wächst die Nutzung deutlich: Weltweit hören monatlich fast 39 Prozent mehr Menschen Hörbücher über Spotify als im Vorjahr, die Zahl der gehörten Stunden stieg um knapp 32 Prozent.

Ein wichtiger Teil der Expansion sind neue Inhalte in den jeweiligen Landessprachen. Spotify will unter anderem das Angebot auf Spanisch, Portugiesisch, Italienisch und Polnisch ausbauen. Insgesamt soll der Hörbuchkatalog künftig Titel in mehr als 120 Sprachen enthalten. Davon profitiert nicht nur das Publikum: Auch Autoren und Autorinnen sowie Verlage bekommen dadurch neue Möglichkeiten, ihre Bücher international und über Sprachgrenzen hinweg zu vermarkten.

Parallel entwickelt Spotify die Verbindung zwischen Hörbuch und gedrucktem Buch weiter. Die Funktion „Page Match“ bekommt ein Update, mit dem Spotify-User beim Wechsel vom Hören zum Lesen noch einfacher an der richtigen Stelle einsteigen können. Dazu wird der Barcode eines Buchs mit der Spotify-App gescannt. Anschließend zeigt die App die Seite an, die zur aktuellen Hörposition passt. Umgekehrt lässt sich auch eine beliebige Buchseite scannen, worauf Spotify anzeigt, ob im Hörbuch vor- oder zurückgesprungen werden muss.

Eine Million User bei Page Match

Page Match ist laut Spotify bereits von mehr als einer Million Menschen genutzt worden. Nach Unternehmensangaben beenden Personen, die die Funktion verwenden, ihre Bücher 2,5-mal schneller. In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist Page Match für deutschsprachige Bücher seit April 2026 verfügbar. Im selben Monat starteten zudem die Spotify Hörbuch-Charts für den deutschsprachigen Markt.

Auch beim Bezahlmodell gibt es eine Neuerung: Spotify öffnet das Add-on „Hörbücher+“ erstmals für berechtigte Premium-Student-User. Ab dem 5. November dieses Jahres können sie zusätzliche monatliche Hörbuchstunden zu ihrem Abo buchen. Zunächst startet das Angebot in Österreich, Irland, Belgien und Finnland. In Deutschland gibt es „Hörbücher+“ bereits seit Juli 2025 und damit eine Möglichkeit, das im Premium-Abo enthaltene Hörzeitkontingent aufzustocken.

In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist die Premium Hörbuch Experience seit April 2025 verfügbar. Allein in Deutschland umfasst das Angebot inzwischen mehr als 90.000 deutschsprachige Titel. Spotify lässt sich zu Preisen ab 6 Euro/Monat für Studierende und 12,99 Euro/Monat im Individual-Tarif über die Website des Streamingdienstes abonnieren. Im App Store ist die Spotify-App ab iOS 16.1 und bei rund 314 MB an Speicherplatzbedarf kostenlos für iPhones, iPads, die Apple Watch und das Apple TV erhältlich.