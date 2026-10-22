iPhone Duo: FaceTime-Kamera mit 4 Megapixel ist „Müll“

Die ersten Reviews zum iPhone Duo sind da und irgendwie hatte ich mir ein positiveres Ergebnis gewünscht. Apples erstes faltbares iPhone macht zwar vieles richtig, doch man merkt, dass es sich um ein Produkt der ersten Generation handelt. Unter anderem hat Apple die FaceTime-Kamera unter das Display gebaut, um einen vollflächigen Bildschirm ohne Störungen zu erzielen. Das Resultat: schlechte Fotos.
Wie wir von anderen Herstellern wissen, kommt eine Kamera unter dem Display immer mit Kompromissen daher. Während Apple selbst sagt, dass die Kamera in 1080p filmen kann, zeigen echte Tests, dass die Kamera mit ihren 4 Megapixeln superschlechte Fotos macht. Gizmodo beschreibt die Fotos als „niedrigauflösend, verwaschen und einfach überhaupt nicht scharf“. Sie eignet sich nicht für Selfies, und selbst Videoanrufe „sehen matschig aus“.
Marques Brownlee sagte, die Kamera sei „absolut erste Generation“ und die Fotoqualität sei „Müll“. Samsung hat früher Kameras unter dem Display verwendet, diese aber wegen der schlechten Bildqualität wieder aufgegeben. Brownlee spekuliert, ob Apple in Zukunft die gleiche Entscheidung treffen wird.
Immerhin: Die ersten Tester sagen, dass die FaceTime-Kamera bei Videos besser abschneidet als bei Fotos.
So gelingen bessere Fotos mit dem iPhone Duo
Auf der Rückseite hat Apple immerhin zwei Kameras verbaut, die wir aus früheren iPhone-Modellen kennen. Auf ein Teleobjektiv mit Zoom müssen wir zwar verzichten, doch da sich das iPhone Duo aufklappen lässt, nutzt man einfach die besseren Rückkameras für Selfies, Videos und Fotos. Im aufgeklappten Zustand fungiert das Display sogar als Sucher und stellt die komplette Kamera-App bereit, sodass sich Einstellungen vornehmen und das Bild unkompliziert aufnehmen lassen.
Wer also das iPhone Duo kauft, sollte die Nutzung der FaceTime-Kamera vermeiden, denn die Qualität ist einfach schlecht.
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Kommentare 6 Antworten
Letztendlich ist die Selfie Funktion also sogar besser wenn man es richtig und wie gedacht verwendet 😅
Naja, kann man doch verschmerzen bei einem Gerät was mehr aus 2000€ kostet, oder etwa nicht ?! Wenn ich schon die nicht angepassten Apps sehe. YouTube noch nicht mal über den ganzen Screen darstellbar. 😉
Das Telefon ist doch offiziell noch nicht erschienen, oder? Warum beschwert man sich dann über nicht angepasste Apps?
Weil das doch das eigene Leben würziger macht.
Meckern und Motzen, dabei das Gerät nicht einmal in der eigenen Hand gehabt.
🤷🏻♂️
Und, wie seinerzeit beim ersten iPhone, müssen die Apps erst mal erstellt bzw. in diesem Fall angepasst werden.
Aber neeeein, muss alles sofort da sein, gerade von Drittanbieter…
Ja das heutige Internet „in a nutshell“
Hauptsache Ragebaiten und Hass verbreiten…
Apple bewirbt diese Kamera auf dem Innendisplay absichtlich „nur“ als FaceTime Kamera.
Also nur für das notwendigste….
Was will man nun?
Ein Loch im Display oder eine unsichtbare integrierte Lösung?
Einen Tod muss man sterben.
Finde die Lösung von Apple gut, weil man hat noch mindestens 3 andere Kameras am Handy um Selfies zu machen.
Und zu den optimieren Apps trägt Apple auch keine Verantwortung.
Apple stellt den Entwicklern alles zur Verfügung, wenn diese es nicht für notwendig erachten ihre Apps an verschieden Formfaktoren anzupassen ist das nicht das Problem von Apple.
Denke aber Google wird da schnell nachziehen.
Das mit Youtube soll mich nicht stören, es gibt genug Browser mit integrierten Ad-Blocker… 😉
Selbe Thema wie bei der Einführung vom iPad damals, bis heute sind viele bekannte Apps immer noch nicht iPad optimiert, (Roborock, Dreame, Mova…)
Damit hat Apple aber nichts zu schaffen, ist ja wohl eher Google/YouTube in der Bringschuld 😅