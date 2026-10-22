iPhone Duo: FaceTime-Kamera mit 4 Megapixel ist „Müll“

Die ersten Reviews zum iPhone Duo sind da und irgendwie hatte ich mir ein positiveres Ergebnis gewünscht. Apples erstes faltbares iPhone macht zwar vieles richtig, doch man merkt, dass es sich um ein Produkt der ersten Generation handelt. Unter anderem hat Apple die FaceTime-Kamera unter das Display gebaut, um einen vollflächigen Bildschirm ohne Störungen zu erzielen. Das Resultat: schlechte Fotos.

Wie wir von anderen Herstellern wissen, kommt eine Kamera unter dem Display immer mit Kompromissen daher. Während Apple selbst sagt, dass die Kamera in 1080p filmen kann, zeigen echte Tests, dass die Kamera mit ihren 4 Megapixeln superschlechte Fotos macht. Gizmodo beschreibt die Fotos als „niedrigauflösend, verwaschen und einfach überhaupt nicht scharf“. Sie eignet sich nicht für Selfies, und selbst Videoanrufe „sehen matschig aus“.

Marques Brownlee sagte, die Kamera sei „absolut erste Generation“ und die Fotoqualität sei „Müll“. Samsung hat früher Kameras unter dem Display verwendet, diese aber wegen der schlechten Bildqualität wieder aufgegeben. Brownlee spekuliert, ob Apple in Zukunft die gleiche Entscheidung treffen wird.

Immerhin: Die ersten Tester sagen, dass die FaceTime-Kamera bei Videos besser abschneidet als bei Fotos.

So gelingen bessere Fotos mit dem iPhone Duo

Auf der Rückseite hat Apple immerhin zwei Kameras verbaut, die wir aus früheren iPhone-Modellen kennen. Auf ein Teleobjektiv mit Zoom müssen wir zwar verzichten, doch da sich das iPhone Duo aufklappen lässt, nutzt man einfach die besseren Rückkameras für Selfies, Videos und Fotos. Im aufgeklappten Zustand fungiert das Display sogar als Sucher und stellt die komplette Kamera-App bereit, sodass sich Einstellungen vornehmen und das Bild unkompliziert aufnehmen lassen.

Wer also das iPhone Duo kauft, sollte die Nutzung der FaceTime-Kamera vermeiden, denn die Qualität ist einfach schlecht.