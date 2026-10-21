Die ersten Testberichte zum iPhone Duo sind da

Wer in der vergangenen Woche ein iPhone Duo bestellt hat, der braucht noch ein bisschen Geduld. Am Freitag werden die ersten Geräte offiziell ausgeliefert, neue Bestellungen bearbeitet Apple erst im kommenden Jahr. Einige ausgewählte Medienvertreter haben ihre Testgeräte schon vor einigen Tagen erhalten und dürfen ihre Erfahrungen ab sofort teilen. Und da sind auch wir natürlich sehr gespannt.

Steigern die ersten Erkenntnisse die Vorfreude noch ein bisschen weiter oder kann das iPhone Duo doch nicht so sehr überzeugen, wie wir alle gehofft haben? Wir haben einige Eindrücke aus der Medienwelt für euch in Text und Bild gesammelt. Klickt euch gerne in die ausgewählten Testberichte und schaut euch die sehenswerten Videos an.

Die ersten Eindrücke zum neuen iPhone Duo

Spiegel.de: „Dass Apple mit dem Duo mal wieder spät zu einer Party kommt, auf der andere schon seit Jahren tanzen, macht sich im Reifegrad des teuren Gadgets bemerkbar. Selbst Kleinigkeiten, wie die Animation des Kombisymbols auf dem Homescreen wirken durchdacht. Der große matte Innenbildschirm ist ein Fest für die Augen, macht das Duo sowohl als Gelegenheits-Arbeitsgerät tauglich als auch als Entertainment-Maschine. Die Kameras sind für den Alltagsgebrauch mehr als in Ordnung und an der Ausdauer gab es während meines Tests nichts zu meckern.“ (zum Testbericht)

9to5Mac: „Nach einer Woche mit dem iPhone Duo bin ich überzeugt, dass dieser Formfaktor die Zukunft des iPhones darstellt. Ein kompaktes, notebookähnliches iPhone, das sich zu einem tabletähnlichen Erlebnis ausklappen lässt, hat etwas Besonderes an sich – und sobald man es benutzt, macht es einfach Sinn. Wichtig ist, dass sich bei keinem der beiden Bildschirme Abstriche machen muss. Ich war immer wieder überrascht, wie leistungsfähig das äußere Display im Vergleich zu meinen Erwartungen ist.“ (zum Testbericht)

CNET: „Abgesehen von ein paar kleinen Mängeln scheint Apple mit seinem lang erwarteten Falt-Smartphone vorerst einen Volltreffer gelandet zu haben. Hoffentlich werden zukünftige Modelle Funktionen wie Face ID bieten und gleichzeitig die Kamerafunktionen verbessern – entweder durch ein Teleobjektiv oder durch eine verbesserte FaceTime-Kamera auf dem inneren Bildschirm. Es wäre auch schön, wenn das Multitasking in Zukunft dynamischer würde.“ (zum Testbericht)

Das iPhone Duo im Video

Besonders spannend sind dieses Mal die Videos, immerhin liefert Apple mit dem ersten faltbaren iPhone einen ganz neuen Formfaktor in der Apple-Welt. Wir haben einige Videos in deutscher und englischer Sprache für euch herausgesucht.

Unboxing, Ausführlicher Test & Erfahrung nach 1 Woche

First Generation Fun!

A week with the folding iPhone!