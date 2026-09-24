„Lara Croft: Temple of Osiris“ macht auch ohne Controller Spaß

Vor knapp zwei Wochen ist mit „Lara Croft: Temple of Osiris“ (App Store-Link) ein neues Action-Spiel für iPhone und iPad erschienen. Ganz neu ist der Titel nicht, er ist bereits 2014 für PC und Konsolen erschienen. Von Feral Interactive, einem für seine Portierungen bekannten Publisher, wurde das Abenteuer rund um Lara Croft jetzt in den App Store gebracht. Wir haben den Titel angespielt.

Da die Hardware-Anforderungen ziemlich überschaubar sind und der initiale Download aus dem App Store kostenlos ist, könnt ihr euch das Spiel ohne großes Risiko selbst ansehen. „Lara Croft: Temple of Osiris“ läuft auf dem iPhone XS, dem iPhone SE von 2022 und sogar dem iPad Pro aus 2018. Genauere Angaben findet ihr in der App-Beschreibung im Store.

Das Bezahlmodell ist aus meiner Sicht mehr als fair gelöst. „Lara Croft: Temple of Osiris“ kann kostenlos heruntergeladen werden und bietet euch uneingeschränkten Zugriff auf das erste Level. Danach könnt ihr die Vollversion für 8,99 Euro freischalten, die Hauptgeschichte hat einen Umfang von rund 5 Stunden. Wenn man bedenkt, dass das Spiel für den PC auf Steam aktuell 19,99 Euro kostet, ist das ein ziemlich fairer Deal.

„Lara Croft: Temple of Osiris“ ist prima auf iPhone und iPad angepasst

Feral Interactive hat sich bei der Umsetzung für iPhone und iPad einmal mehr sehr viel Mühe gegeben. Natürlich gibt es eine Unterstützung für Gamepads. Auf dem iPad könnt ihr „Lara Croft: Temple of Osiris“ sogar mit Maus und Tastatur spielen, wenn ihr Lust darauf habt.

Zudem gibt es eine Cloud-Anbindung. Per iCloud könnt ihr euren Spielstand über eure Geräte hinweg synchronisieren. Zudem gibt es einen Online-Koop-Modus für bis zu vier Spieler, den habe ich bisher allerdings nicht ausprobiert. Auch eine komplette deutsche Lokalisierung gehört mit dazu.

Ich habe das Spiel auf dem iPhone 17 Pro ohne Controller angespielt und bin damit ziemlich gut gefahren. Das Entwicklerteam hat das Button-Layout prima für den Touchscreen optimiert. Mit dem linken Daumen steuert man Lara Croft durch die Gegend, mit dem rechten Daumen tippt man verschiedene Buttons an. Zudem gibt es einige Wischgesten, die im Eifer des Gefechts noch etwas leichter umzusetzen sind.

Nicht zu verwechseln mit Tomb Raider

Nur einen Fehler dürft ihr nicht machen: Lara Croft und Tomb Raider zu verwechseln. Während Tomb Raider ein klassisches Action-Adventure aus der Third-Person-Perspektive ist, wird „Lara Croft: Temple of Osiris“ aus der Top-Down-Ansicht gespielt. Es geht spielerisch eher in die Richtung eines Action-Puzzlers oder Twin-Stick-Shooters – man steuert die Bewegung mit dem einen Stick und zielt mit dem anderen.

Aus meiner Sicht ist das auf iPhone und iPad deutlich spaßiger, da in gewisser Weise eine „Spielebene“ fehlt. Man muss sich nicht noch mit der Kameraperspektive und dem gewünschten Blickwinkel herumschlagen. Grafisch braucht sich „Lara Croft: Temple of Osiris“ im App Store trotzdem nicht zu verstecken.

Und das erwartet euch im Tempel von Osiris

Lara Croft reist nach Ägypten und trifft dort auf den rivalisierenden Schatzjäger Carter Bell. Beide sind auf der Suche nach dem Stab des Osiris – und sorgen dabei dafür, dass der ägyptische Gott Set wieder auf den Plan tritt. Unterstützung gibt es von Isis und Horus, gemeinsam macht man sich auf die Suche nach den verstreuten Teilen von Osiris. Eine besonders tiefgründige Geschichte sollte man nicht erwarten, das muss sie aber auch gar nicht sein. Viel wichtiger ist, dass man ohne lange Einführung ziemlich schnell mitten im Geschehen steckt.

Schon in der ersten Stunde bekommt man einen ziemlich guten Eindruck davon, was „Lara Croft: Temple of Osiris“ spielerisch zu bieten hat. Man läuft durch die ersten Tempelanlagen, weicht Fallen aus, löst kleinere Rätsel und bekommt es natürlich immer wieder mit Gegnern zu tun. Dazwischen werden Schalter aktiviert, Hindernisse aus dem Weg geräumt und versteckte Bereiche erkundet. Ihr wechselt zwischendurch die Waffen, müsst kurz überlegen oder auch einfach nur mal Ballern. Das macht auch dann Spaß, wenn man zwischendurch einfach mal 10 Minuten spielt…