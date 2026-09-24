Praktischer Flaschenhalter mit Geheimfach für den Apple AirTag

In den vergangenen Wochen war der AirTag der zweiten Generation immer mal wieder im Angebot erhältlich. Besonders interessant war hier sicherlich das 4er-Pack, das es zeitweise für 74,99 Euro gab. Aktuell liegt der Preis bei immer noch guten 84,99 Euro, das sind etwas mehr als 21 Euro pro AirTag. Aber was, wenn man nicht direkt vier Stück auf einmal benötigt?

Dann bekommt ihr bei Amazon jetzt auch einen einzelnen AirTag deutlich günstiger als bei Apple. Statt 35 Euro werden derzeit nur 24,99 Euro fällig. Das ist natürlich vor allem dann spannend, wenn ihr über eine Prime-Mitgliedschaft verfügt und den AirTag so versandkostenfrei nach Hause geliefert bekommt.

Angebot Apple AirTag (2. Generation): Tracker für Schlüsselbund, Portemonnaie und mehr... Find you things with “Find My”: With the AirTag (2nd generation) you can keep an eye on everything that is important to you. Simply attach the...

Advanced accurate search on the iPhone and Apple Watch: Get step-by-step instructions (English language not guaranteed) on the iPhone and now on the...

Einen Apple AirTag am Fahrrad verstecken

Ich habe letzte Woche endlich mein neues Fahrrad abgeholt. Mein Cube Editor Hybrid SLT 400X FE kam bereits gut ausgestattet an, nur Schloss und Flaschenhalter haben noch gefehlt. Ich habe mich für die Kombination aus einem Rahmenschloss und einem Faltschloss mit Zahlencode entschieden, das ist für mich im Alltag die praktischste Option.

Beim Flaschenhalter habe ich mich auf Amazon umgesehen und bin auf einen relativ günstigen Vertreter für 17,99 Euro gestoßen, der gleichzeitig noch ein verstecktes Fach für einen AirTag bietet. Der Flaschenhalter selbst punktet mit einem schlichten Design und der Option, Flaschen sowohl nach oben als auch zur Seite hin entnehmen zu können.

Befestigt wird der Flaschenhalter mit Innenfünfkantschrauben mit Stift, der passende Schlüssel ist mit dabei (auf der Amazon-Produktseite werden noch andere Schrauben gezeigt). Das ist sicherlich nicht unbedingt ein Werkzeug, das jeder Bösewicht direkt mit dabei hat.

Zudem wirbt der Hersteller mit einer Tonunterdrückung, die ich definitiv etwas erläutern muss. Der Signalton bei einer manuellen Suche nach einem eigenen AirTag ist generell deutlicher zu hören, als der Alarmton eines fremden AirTags. Der Flaschenhalter kann natürlich keine Wunder vollbringen, der Signalton wird aber auf jeden Fall deutlich abgeschwächt. Ganz ausgelöscht wird er allerdings nicht.

Prinzipiell besteht die Möglichkeit, die Lautsprecher der AirTags zu deaktivieren. Wie das bei der zweiten Generation funktioniert, könnt ihr im Teardown-Video von iFixit sehen. Zum Diebstahlschutz von Gegenständen durchaus eine Idee.