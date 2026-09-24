Praktischer Flaschenhalter mit Geheimfach für den Apple AirTag

In den vergangenen Wochen war der AirTag der zweiten Generation immer mal wieder im Angebot erhältlich. Besonders interessant war hier sicherlich das 4er-Pack, das es zeitweise für 74,99 Euro gab. Aktuell liegt der Preis bei immer noch guten 84,99 Euro, das sind etwas mehr als 21 Euro pro AirTag. Aber was, wenn man nicht direkt vier Stück auf einmal benötigt?
Dann bekommt ihr bei Amazon jetzt auch einen einzelnen AirTag deutlich günstiger als bei Apple. Statt 35 Euro werden derzeit nur 24,99 Euro fällig. Das ist natürlich vor allem dann spannend, wenn ihr über eine Prime-Mitgliedschaft verfügt und den AirTag so versandkostenfrei nach Hause geliefert bekommt.
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Einen Apple AirTag am Fahrrad verstecken
Ich habe letzte Woche endlich mein neues Fahrrad abgeholt. Mein Cube Editor Hybrid SLT 400X FE kam bereits gut ausgestattet an, nur Schloss und Flaschenhalter haben noch gefehlt. Ich habe mich für die Kombination aus einem Rahmenschloss und einem Faltschloss mit Zahlencode entschieden, das ist für mich im Alltag die praktischste Option.
Beim Flaschenhalter habe ich mich auf Amazon umgesehen und bin auf einen relativ günstigen Vertreter für 17,99 Euro gestoßen, der gleichzeitig noch ein verstecktes Fach für einen AirTag bietet. Der Flaschenhalter selbst punktet mit einem schlichten Design und der Option, Flaschen sowohl nach oben als auch zur Seite hin entnehmen zu können.
Befestigt wird der Flaschenhalter mit Innenfünfkantschrauben mit Stift, der passende Schlüssel ist mit dabei (auf der Amazon-Produktseite werden noch andere Schrauben gezeigt). Das ist sicherlich nicht unbedingt ein Werkzeug, das jeder Bösewicht direkt mit dabei hat.
Zudem wirbt der Hersteller mit einer Tonunterdrückung, die ich definitiv etwas erläutern muss. Der Signalton bei einer manuellen Suche nach einem eigenen AirTag ist generell deutlicher zu hören, als der Alarmton eines fremden AirTags. Der Flaschenhalter kann natürlich keine Wunder vollbringen, der Signalton wird aber auf jeden Fall deutlich abgeschwächt. Ganz ausgelöscht wird er allerdings nicht.
Prinzipiell besteht die Möglichkeit, die Lautsprecher der AirTags zu deaktivieren. Wie das bei der zweiten Generation funktioniert, könnt ihr im Teardown-Video von iFixit sehen. Zum Diebstahlschutz von Gegenständen durchaus eine Idee.
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Kommentare 3 Antworten
Würde nicht dennoch auf des Diebes Handy die Warnung kommen, dass er nen AirTag bei sich hat?
Piept das Ding dann eigentlich die ganze Zeit, wenn man mal ohne iPhone Fahrrad fährt oder das Rad es jemand anderem borgt. Ich hab auch ein paar mal schon Meldungen bekommen, dass ein unbekanntes AirTag mit mir unterwegs ist oder gefunden wurde. Hab dann die Seriennummer verglichen und es war mein eigenes. Solche Fehlfunktionen nerven.
Der Flaschenhalter ist ein nettes Gimmick, was einem hilft nachzuvollziehen, wo sich das Rad gerade befindet. Ein echter Helfer bei einem Diebstahl ist er aber nicht lange.
Mir wurde mein Pedelec aus dem Haus geklaut. Ich habe es nur wiedergefunden, weil der Airtag im Akku versteckt war, das vom Werk aus mit einem Abus-Schloss im Rad verankert ist. (Ja, mein Rad ist und war versichert und ich habe gute Schlösser.)
Die Diebe hatten aber ALLE zusätzliche Anbauten wie Klingel, Blinker, Flaschenhalter und sogar die Neoprenmanschette vom der Sattelstütze entfernt. So ein Flaschenhalter würde also nicht lange an dem Rad bleiben und damit bei einem Diebstahl nicht helfen.
Für mein Gravelbike hatte ich einen schmalen Airtag-Nachbau gekauft, der sogar ins Sattelrohr passte. Leider hat das Alu des Rahmes das Signal so stark abgeschwächt, dass praktisch keine Funktion mehr gegeben war.
Bei einem Carbonrahmen wäre das vielleicht anders gewesen.
Mein Fazit: Ein Flaschenhalter ist grundsätzlich gut zu haben. Ein Airtag darin schadet auch nicht. Nach einem Diebstahl sollte man sich aber nicht zu viel davon versprechen. Länger als maximal eine Stunde wird der den Standort des Rades nicht verlässlich zeigen.