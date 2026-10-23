Das Wochenend-Gewinnspiel mit doppelter Freude

Es ist mal wieder Freitag und ich habe äußerst gute Laune. Immerhin habe ich heute doch noch ein iPhone Duo ergattern können und bin zudem in eine Woche Urlaub gestartet. Aber ob ich immer noch gute Laune habe? Während ihr diese Zeilen lest, stehe ich gerade im Ruhrstadion und hoffe auf den ersten 3er vor heimischem Publikum.

Klar ist aber: Gute Laune teilt man gerne. Und daher gibt es in unserem aktuellen Gewinnspiel nicht nur einen Baseus Bowie MC2 Open-Ear-Kopfhörer. Wir verlosen an diesem Wochenende gleich zwei Exemplare im Wert von jeweils 59,99 Euro. Ihr dürft euch über ein Doppelpack der Kopfhörer in Schwarz und Blau freuen. Einen MC2 könnt ihr selbst behalten, den anderen könnt ihr verschenken und so die Freude teilen. Was kann es da noch Schöneres geben?

Die Open-Ear-Kopfhörer von Baseus kommen natürlich mit einem passenden Ladecase und lassen sich flexibel an euer Ohr anpassen. Das gummierte Material fühlt sich hochwertig an, die austauschbaren Silikonaufsätze, bei Baseus „CloudComfort 2.0 Air Cushions“ genannt, in unterschiedlichen Größen sorgen für individuelle Passform. Mit jeweils nur 5,1 Gramm sind die Hörer selbst federleicht und kaum am Ohr spürbar.

Das Anlegen gelingt denkbar simpel: Der Lautsprecherteil wandert ins Ohr, der Bügel legt sich dahinter – fertig. Schon nach kurzer Eingewöhnung sitzen die Hörer derart sicher und bequem, dass man sie selbst nach Stunden kaum noch wahrnimmt. Auch beim Sport bleiben sie zuverlässig an Ort und Stelle, allenfalls ein leichtes Wackeln ist spürbar, störend wirkt das jedoch nie. Weitere Details erfahrt ihr auf der offiziellen Produktseite bei Amazon.

Angebot Baseus Bowie MC2 Open Ear Kopfhörer, Clip-On Earbuds | CloudComfort 2.0, Hi-Res... - Sanfter Rundum-Komfort: Die CloudComfort 2.0-Luftpolster schmiegen sich sanft an deine Ohren an. Die vollflächige Unterstützung sorgt für weniger...

- Von Grammy-Preisträger empfohlenes Audio: Hi-Res-Audio mit LDAC und bis zu 3x mehr Klangdetails im Vergleich zum SBC-Codec (328 kbps...

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, müsst ihr nur bis Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de senden und im Betreff die folgende Frage richtig beantworten:

Wie lange muss man die Baseus Bowie MC2 aufladen, um drei Stunden Musik hören zu können?

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir Anfang der kommenden Woche ein Doppelpack der Kopfhörer. Den Gewinner oder die Gewinnerin geben wir anschließend in unserem News-Ticker bekannt.