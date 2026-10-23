appgefahren News-App ist „Made for iPhone Duo“

Wenn ihr diese News auf dem iPhone Duo lest und die neueste Version der kostenlosen appgefahren News-App installiert habt, habt ihr sicherlich bemerkt, dass unsere App schon für das iPhone Duo angepasst ist.

Zusammen mit unseren Entwicklern haben wir uns auf dem kleineren Frontdisplay für die klassische Anzeige entschieden, wobei die Menüs auf dem Duo auf die rechten Seite wandern. Wenn ihr das Display aufklappt, bekommt ihr eine vom iPad inspirierte Ansicht, die das ganze Display nutzt. Egal ob Hoch- oder Querformat, jede Ausrichtung profitiert von einer eigenen Ansicht.

Wir selbst haben unsere eigene App noch nicht live auf dem iPhone Duo sehen können. Unsere Geräte kommen heute an, sodass wir erstmals selbst die Erfahrung machen können. Wenn ihr Anregungen habt, könnt ihr gerne einen Kommentar oder eine E-Mail schreiben. Wir prüfen dann eine mögliche Umsetzung.

App Store listet Apps „Made for iPhone Duo“

Obwohl in den ersten Reviews die oft nicht angepassten Apps als Kritikpunkt gewertet wurden, hat Apple noch einmal explizit darauf aufmerksam gemacht, dass die Entwickler-Community fleißig an der Umsetzung arbeitet. Apple hat zahlreiche Apps aufgelistet, die von Tag 1 an für das Duo optimiert sind, und weitere Apps, die in Kürze ein Update erhalten.

Wenn ihr das iPhone Duo gekauft habt, prüft im App Store auf jeden Fall den Update-Bereich, denn es ist davon auszugehen, dass zahlreiche Apps ein Update mit angepassten Ansichten bekommen. Wer nur optimierte Apps nutzen will, achtet auf das neue Label „Made for iPhone Duo“, das Apple im App Store anzeigt, um auf einen Blick zu zeigen, welche App schon für die neuen Bildschirme optimiert ist.