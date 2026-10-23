iPhone Duo 2 Gerüchte: Face ID und größeres Display?

Heute ist der offizielle Verkaufsstart des iPhone Duo. Wir warten noch auf unsere Lieferung der DHL Express, in den Apple Stores wurden bereits die ersten Geräte ausgegeben und auch verkauft. Für Laufkundschaft hatte Apple in Deutschland in wohl allen Stores noch einige iPhone Duo auf Lager. Währenddessen ist in der Gerüchteküche schon wieder die Glaskugel aktiv, allen voran ist natürlich Mark Gurman mit neuen Informationen dabei.

Wie Mark Gurman in seinem Podcast ausplaudert, soll Apple intern bereits das iPhone Duo 2 mit Face ID testen. Der Sensor soll dabei unter dem äußeren Display verbaut sein. Beim iPhone 18 Pro /(Max) ist ja zumindest schon mal der Infrarot-Sensor unter das Display verschoben worden.

Das Fehlen von Face ID wurde in den vor dem Start veröffentlichten Testberichten bemängelt und war neben nicht angepassten Apps einer der großen Kritikpunkte. Allerdings haben etliche Tester auch angemerkt, dass das Entsperren des iPhone Duo mit der Apple Watch, sofern vorhanden, sehr gut funktioniert.

Auch an diesen Stellschrauben könnte Apple beim iPhone Duo drehen

Laut den Informationen von Mark Gurman testet Apple zudem eine Integration des Action-Buttons in das iPhone Duo. Hier ist der Apple-Analyst aber weniger optimistisch, dass die zusätzliche Taste den Weg in die nächste Generation findet.

Ebenso soll Apple die Idee verfolgen, das innere Display des iPhone Duo noch größer zu machen. Die erste Generation kommt auf 7,6 Zoll, bei zukünftigen Modellen könnte die Diagonale zwischen 7,9 und 8,1 Zoll liegen. Das wäre rund 1 Zentimeter mehr.

Jetzt freuen wir uns aber erst einmal darauf, dass das iPhone Duo endlich ausgeliefert wird. In den nächsten Tagen und Wochen können wir hoffentlich viele spannende Apps testen, vom Sandwich-Maker über Walkmans bis hin zu Puppentheater für Kinder. Diese vielen verrückten Apps erinnern tatsächlich ein wenig an den Start des App Store vor über 15 Jahren.