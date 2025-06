Das Wochenend-Gewinnspiel für alle Fahrrad-Fans

Es ist Freitag, wir verabschieden uns ins Wochenende und das passende Gewinnspiel darf an dieser Stelle natürlich nicht fehlen. Heute haben wir ein cooles Gadget für alle, die gerne mit dem Fahrrad unterwegs sind: Das Beeline Velo 2. Ein kompaktes und smartes Navi für euer Fahrrad. Die einzige Voraussetzung: Ihr müsst das iPhone oder ein anderes Smartphone mitnehmen.

Das Beeline Velo 2 ist kreisrund gestaltet und gerade einmal 46,4 Millimeter groß. Das Display ist selbst bei Sonneneinstrahlung sehr gut ablesbar und zeigt die Route intuitiv an. Das sieht nicht nur schick aus, sondern funktioniert in der Praxis ausgesprochen gut – selbst dann, wenn man sich nicht auf eine bestimmte Route festlegen möchte. Auch Daten wie Ankunftszeit, Fahrtdauer oder Distanz werden auf dem Beeline Velo 2 angezeigt.

Das mit einer Akkulaufzeit von 11 Stunden ausgestattete „smart Display“ wird über eine per Bluetooth verbundene App mit Daten gefüttert. In der Beeline-Anwendung könnt ihr eure Routen ganz bequem planen, wobei natürlich auf die besonderen Anforderungen für Radfahrende Rücksicht genommen wird. Falls ihr lieber mit Komoot plant, ist das auch kein Problem, denn von dort können geplante Routen und Touren einfach importiert werden.

Der Beeline Velo 2 ist sehr preisstabil und kostet derzeit 109,99 Euro. Und weil das noch nicht reicht, legen wir eine kleine, praktische Schutztasche obendrauf. So ist euer Mini-Navi samt USB-C-Ladekabel immer sicher verstaut, wenn es mal nicht an eurem Fahrradlenker steckt.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wenn ihr Beeline Velo 2 Navigationsgerät gewinnen wollt, müsst ihr einfach nur eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de senden und im Betreff die Antwort auf folgende Frage liefern:

Von welchem Hersteller stammt mein Fahrrad?

Der Einsendeschluss ist am Sonntag um 23:59 Uhr. Nach der Auslosung werden wir die Gewinnerin oder den Gewinner in unserem News-Ticker bekannt geben und per E-Mail informieren.

