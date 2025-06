Amazon Prime Video: Wieder Leihfilme für nur 99 Cent

Amazon hat die beliebte Filme-Leihaktion neu aufgelegt und bietet diverse Filme zum Leihen günstiger an. Ihr könnt zwar nicht aus den neusten Blockbustern wählen, aber eventuell ist ja was spannendes für euch dabei. Klickt euch gerne in die Übersicht.

Wie wäre es mit…

Ausleihen könnt ihr die Filme ganz bequem über euren Amazon-Account und den Browser eurer Wahl. Anschauen könnt ihr sie danach über zahlreiche Endgeräte: „Kindle Fire HD, iPad, iPhone, Android Smartphones, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Wii, Wii U, auf vielen Smart TVs und Blu-ray-Playern von Samsung, LG oder Sony sowie auf dem PC oder Mac“, schreibt Amazon, natürlich werden auch Fire TV und Fire TV Stick unterstützt. Mittlerweile ist Prime Video auch für Apple TVs ab der dritten Generation verfügbar, was die Sache noch komfortabler macht.