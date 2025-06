Baseus MC1 Pro: Neuer Open Ear-Kopfhörer mit Bassverstärkung jetzt 20 Euro günstiger

Erst vor rund zwei Wochen haben wir über die Neuerscheinung auf dem stetig wachsenden Markt für Open-Ear-Kopfhörer berichtet, den Baseus MC1 Pro. Das besondere an dem neuen Modell ist das auffällige Clip-Design, bei dem der Ohrhörer an die Ohrmuschel geklemmt wird. Auch die Tochter von Anker, Soundcore, hat mit dem AeroClip-Modell sowie mit den Soundcore C40i ein ähnliches Designkonzept verfolgt.

Die Clip-Ohrhörer mit offenem Ring verfügen über weiche, elastische CurveFit-Polster, Anti-Drop-Flügelspitzen sowie einen flexiblen U-Ring aus TPU und einen über 8.000 Biegungen getesteten Memory-Titandraht. Die nur 5 Gramm leichten, offenen Ohrhörer bieten einen atmungsaktiven, adaptiven und sicheren Sitz für unterschiedlichste Ohrformen – ohne zu reizen oder Druck auszuüben.

Die offenen MC1 Pro-Kopfhörer sind darüber hinaus mit einem Dynamiktreiber mit drei Magneten sowie einer 3-lagigen Verbundmembran ausgestattet, um einen breiten Klangraum mit geringer Verzerrung zu schaffen. Dank des dynamischen SuperBass 2.0-Algorithmus und der HiFi-4-Akustikarchitektur soll man laut Hersteller „jeden Beat spüren“ und „Audio auf CD-Niveau voller Detailreichtum erleben“.

Bluetooth 6.0 und LDAC-Support

Die Hi-Res-zertifizierten, kabellosen Clip-On-Ohrhörer unterstützen zudem den Codec LDAC. Damit werden dreimal so viele Daten übertragen wie beim standardmäßigen SBC-Codec, um jedes Detail hervorzuheben. Für eine stabile, schnelle und latenzarme drahtlose Verbindung soll außerdem Bluetooth 6.0 sorgen. Die offenen Kopfhörer sind mit der Baseus Smart Connect (BSC)-Technologie ausgestattet, die ein nahtloses und müheloses Umschalten zwischen zwei Geräten ohne Unterbrechungen ermöglicht.

Auch schweißtreibende sportliche Aktivitäten oder ein Regenguss beim Joggen kann den Baseus MC1 Pro nichts anhaben: Die Clip-On-Ohrhörer sind nach IP67 gegen Staub, Wasser, Schweiß, Wettereinflüsse und Spritzwasser geschützt. Mit dem integrierten Akku soll man zudem für Aktivitäten von bis zu 9 Stunden im Dauerbetrieb (Bassanhebung deaktiviert) pro Ladung gerüstet sein, mit dem Ladecase sind es insgesamt 40 Stunden. Nur 10 Minuten aufladen reichen darüber hinaus für weitere 2 Stunden Musikgenuss.

Anlegen der Earbuds erfordert zunächst etwas Übung

In der Zwischenzeit ist der Baseus MC1 Pro auch bei Amazon verfügbar und kann gegenwärtig mit einem 20 Euro-Coupon günstiger erworben werden. Auch ich habe jetzt von Baseus ein Exemplar der neuen Open-Fit-Earbuds zugeschickt bekommen, um die Neuerscheinung einmal selbst ausprobieren zu können. Daher kann ich euch im Folgenden ein paar erste Eindrücke der MC1 Pro liefern.

Ausgeliefert werden die Baseus MC1 Pro in einem schlichten Karton, in dem sich neben den beiden Earbuds sowie deren Ladecase auch ein kurzes USB-A-auf-USB-C-Kabel, eine Kurzstart-Anleitung sowie auch niedlicherweise ein kleiner Bogen mit Stickern befindet. Die Earbuds sind beim Auspacken schon vorgeladen, so dass man lediglich das Ladecase öffnen muss, um den Kopfhörer in den Bluetooth-Einstellungen anzeigen und hinzufügen zu können.

Interessant ist auf jeden Fall das erste Anlegen der beiden Earbuds, die mir in der schwarzen Farbvariante von Baseus zur Verfügung gestellt wurden. Die Ohrclips werden mit dem breiteren Ende hinter das Ohr gesetzt, der kleinere Part inklusive Audioausgabe sitzt dann in der Ohrmuschel vor der Öffnung des Gehörgangs. Bei den ersten paar Malen braucht es etwas Übung, ehe man die beste Position für die Earbuds gefunden hat, aber ist diese erst einmal gefunden, merkt man die nur jeweils fünf Gramm leichten Ohrclips kaum bis gar nicht. Auch mit einer aufgesetzten Brille lassen sich die Baseus MC1 Pro tragen, der hintere Part wird dabei einfach etwas unterhalb des Brillenbügels platziert, so dass sich beide nicht in die Quere kommen. Wer sehr empfindliche Ohren hat, wird sich an den Ohr-umschließenden Clip allerdings möglicherweise erst ein wenig gewöhnen müssen.

Lebendiger und kraftvoller Sound

Besonders gespannt war ich natürlich auf den Klang des neuen offenen Kopfhörers. Und hier liefert Baseus tatsächlich eine hervorragende Arbeit: Liegen die Earbuds richtig am Gehörgang an, macht sich die integrierte Bassverstärkung – die in der Baseus-App auch deaktiviert werden kann – bemerkbar und sorgt für einen überraschend lebendigen und kraftvollen Sound. Teilweise kam es mir so vor, als würde ich richtige In-Ears tragen, da zum Hörerlebnis kaum ein Unterschied zu merken war. Mit der Ausnahme, dass man durch die offene Bauweise natürlich alle Umgebungsgeräusche mitbekommt.

Wer sich die zugehörige und kostenlose Baseus-App (App Store-Link) aus dem App Store herunterlädt, kann weitere Einstellungen an den Kopfhörern vornehmen. So lässt sich der LDAC-Codec-Support aktivieren, der allerdings leider unter iOS nicht unterstützt wird, Equalizer anwenden, Firmware-Updates aufspielen, der Akkustand einsehen, die Bassverstärkung ein- oder ausschalten, oder auch die Touch-Gestensteuerung an den Earbuds an eigene Bedürfnisse anpassen.

Insgesamt machen die neuen Baseus MC1 Pro einen hervorragenden ersten Eindruck und überzeugen vor allem durch ihren in der Preisklasse überraschend guten Klang. Gegenwärtig lassen sich die Baseus zudem bei Amazon in schwarzer und weißer Farbe mit jeweils 20 Euro Rabatt über einen Coupon erwerben: Statt sonst üblicher 89,99 Euro zahlt ihr so nur 69,99 Euro. Auch eine optionale Prime-Versandoption ist möglich.

