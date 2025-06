Bei uns in Bochum werden es heute über 30 Grad und auch in weiten Teilen des Landes stehen die Chancen hoch, dass ihr heute ordentlich schwitzt. Wir wollen euch sechs coole Gadgets im Kampf gegen die Sommerhitze vorstellen. Mein liebstes Zubehör, die Gardena-Gartendusche mit Sprühnebelfunktion, ist leider mal wieder ausverkauft. Aber es gibt genügend Alternativen, die zum Teil noch mehr drauf haben – wie etwa das 39,99 Euro teure Sprühnebel-Dingsda, das ich auf Amazon gefunden habe. Es hat sogar vier verstellbare Arme und kommt mit einem 8 Meter langen Schlauch. Und ich kann euch aus Erfahrung sagen: Dieser Sprühnebel ist nicht nur eine herrliche Erfrischung, sondern auch ein großer Spaß für die Kinder.

HIRALIY Stehender Sprühnebel Kühler für Terrasse mit wassergefülltem Sockel –... Kühlung im Freien: Das HIRALIY Nebelkühl-System erzeugt erfrischenden Nebel, der die Luft abkühlt – ideal für BBQs, Partys und andere...

Höhen- und Richtungsanpassung: Mit einer verstellbaren Höhe von bis zu 95,7 cm und 4 anpassbaren Düsen richten Sie den Nebel genau nach Ihren...

Falls ihr euch zusätzlich zum Sprühnebel noch eine frische Brise wünscht, dann schaut euch doch mal den Shark FlexBreeze Pro Mist-Ventilator an, den meine Kollegin Mel gestern für euch getestet hat. Der Ventilator hat einen integrierten Wassertank und kann so einfach Sprühnebel zu euch pusten. Das ist vor allem auf der warmen Terrasse absolut perfekt, denn hier kann der Ventilator dank eingebautem Akku auch ohne Steckdose einfach aufgestellt und betrieben werden.

Angebot Shark FlexBreeze Pro Mist Akku-Ventilator für innen und außen mit Sprühsystem,... FLEXIBLES SPRÜHEN IM FREIEN: Kein Schlauch, keine unansehnlichen Wassereimer – mit dem tragbaren MistPro Tank von Shark haben Sie Ihr Sprühsystem...

LANGE LAUFZEIT: Mit bis zu 24* Stunden Laufzeit bei Stufe 1 (*ohne Oszillation oder Sprühen) können Sie den Ventilator entweder an die Steckdose...

Wenn euch so ein bisschen Sprühnebel nicht ausreicht, dann greift ihr am besten zur SpyraThree. Das Original in Sachen elektrischer Wasserpistole hat jede Menge Wumms und schießt auf Knopfdruck bis zu 15 Meter weit. In 10 Sekunden saugt sich die Pistole aus einem Eimer oder dem Pool selbst auf und feuert dann auf Knopfdruck automatisch. Vor allem der PowerShot wird euch umhauen. Mit einem Preis von 166 Euro ist die SpyraThree leider alles andere als günstig. Mittlerweile gibt es auch etliche Nachbauten, die ich bisher aber nicht selbst getestet habe. Sie sind schon für rund 30 Euro zu bekommen.

SpyraThree™ elektrische Wasserspritzpistole, automatisches Aufladen, 3 Spielmodi,... SPYRA – The Original Water Blaster - Die besten Hightech-Wasserpistolen der Welt seit 2018.

Drei Game-Modi: Open, Burst und League Mode.

Falls ihr mit dem Zug unterwegs seid, ist die Wahrscheinlichkeit bei dem Wetter ja sehr hoch, dass die Klimaanlage ausfällt. Für frischen Wind könnt ihr mit diesem kleinen Hand-Ventilator sorgen, der einfach per USB-C aufgeladen werden kann und danach bis zu 12 Stunden lang Luft in Bewegung versetzt. Er ist kompakt und klein, so dass er überall verstaut werden kann, der Preis ist mit 9,99 Euro ebenso klein. Es gibt neben dem schwarzen Modell noch zwei weitere Farben, die unwesentlich mehr kosten.

Angebot Kukiwhy Handventilator Tragbarer Mini Ventilator klein Ventilatoren 20+ Stunde USB... ❄️ 【Leistungsstarker Luftstrom und super langer Widerstand】 Der Laptop-Lüfter hat einen verbesserten Motor und 3 Klingen, die einen starken...

❄️ 【Sicher und kompakt】 Die Hauptventilatoren sind extrem sicher, da sie aus speziellen Materialien hergestellt werden. Wenn Sie versehentlich...

Damit eure Getränke immer schön cool bleiben, könnt ihr zu einer Kühlbox greifen. Ein besonderes spannendes Exemplar hat Severin am Start, denn das kann nicht nur per Steckdose oder 12-Volt-Anschluss im Auto mit Strom versorgt werden, sondern auch per USB. Mit einer Powerbank kann so ganz einfach über mehrere Stunden hinweg die aktive Kühlung sichergestellt werden. Mit einem Volumen von 25 Litern passt auch ordentlich etwas rein, trotzdem die die (leere) Kühlbox mit 4,7 Kilogramm noch angenehm leicht.

Angebot SEVERIN Elektrische Kühlbox (25 L) mit Kühl- und Warmhaltefunktion, 3 Anschlüsse... Idealer Begleiter – Geräumige Kühltasche für den Picknickausflug, auf dem Roadtrip, für den Transport von warmen oder kalten Speisen und...

Warm & kalt – Kühlt Getränke oder Medizin bis 20 °C unter Umgebungstemperatur und hält Speisen bei ca. 60 °C warm. Die ausgewählte Funktion...

Gestern habe ich euch ja schon die ersten Eindrücke geliefert, heute kommt sie mit Sicherheit wieder zum Einsatz: Die Midea PortaSplit, eine flexible einsetzbare Split-Klimaanlage, die selbst aufgebaut und in Betrieb genommen werden kann – ganz ohne Loch in der Wand. Sicherlich nicht ganz günstig, mit einer Kühlleistung von 12.000 BTU aber groß genug, um selbst mittelgroße Räume auf unter 20 Grad zu kühlen. Und im Winter? Kann in Notfällen die Heizungs-Funktion genutzt werden. So steht das Ding nicht einfach nutzlos in der Gegend herum.