Keine Angst vor der Hitze: Midea PortaSplit sorgt für Abkühlung

Ab Freitag ist es bei uns in Bochum wieder so weit: Es werden mehr als 30 Grad. Was mir bisher die Schweißperlen auf die Stirn trieb, wird in diesem Jahr eine ziemlich entspannte Sache – und das, obwohl wir mit dem Elternschlafzimmer demnächst ins Dachgeschoss umziehen wollen. Unsere Lösung hört auf den Namen Midea PortaSplit und ist eine mobile Split-Klimaanlage. Ich habe mittlerweile eigene Eindrücke gesammelt und möchte die ersten Erfahrungen mit euch teilen.

Starten möchte ich zunächst mit einer positiven Information: Nachdem die Midea PortaSplit im vergangenen Jahr teilweise nur schlecht zu bekommen war, hat sich die Situation mittlerweile sehr entspannt (zumindest aktuell vor der Sommerhitze). Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ist sogar von 1.199 auf 999 Euro gefallen. Auf Amazon bezahlt ihr derzeit 909 Euro (Amazon-Link) inklusive kostenloser Lieferung.

Die Lieferung ist gleich das erste Thema, in das ich einsteigen möchte. Die Midea PortaSplit wird per Spedition auf einer kleinen Palette geliefert. Kein Wunder, denn mit 45,5 Kilogramm ist das Teilchen definitiv zu schwer für ein normales Paket. Bei mir kam alles sicher verpackt und heile an, auch das Auspacken war keine große Schwierigkeit.

Die Installation der Midea PortaSplit ist ein Kinderspiel

Praktischerweise ist die Midea PortaSplit mit Rollen ausgestattet, sodass man sie problemlos durch den Raum bewegen kann. Bei uns bestand die große Herausforderung im Transport ins Dachgeschoss. Das Gewicht und die fest verbundene Außeneinheit erleichtern die Sache nicht unbedingt. Ohne eine zweite Person geht es definitiv nicht die Treppen hoch.

Einmal am Bestimmungsort angekommen, ist die Installation und Einrichtung der Midea PortaSplit aber ein Kinderspiel. Stecker in die Steckdose, Batterien in die Fernbedienung – und schon kann es losgehen. Okay, die knapp 10 Kilogramm schwere Außeneinheit muss noch im Außenbereich aufgestellt werden, dank meiner kleinen Dachterrasse ist das aber (zumindest bei mir) keine Schwierigkeit. Solltet ihr nur ein normales Fenster haben, liefert Midea aber auch eine robuste Außenhalterung zur Fenstermontage mit. Das scheint, so zumindest mein Eindruck aus der Recherche, gut zu funktionieren.

Etwas eingeschränkt wird das Erlebnis durch den 2 Meter langen Verbindungsschlauch, der fest mit den beiden Modulen verbunden ist. Auf der anderen Seite kann ein solcher Schlauch ja auch nicht unendlich lang sein. Damit möglichst wenig warme Luft von draußen hereinkommt, habe ich mir ein kleines Holzbrett gebastelt, das ich in den Schlitz für die Rollladen stecke. Da passt der Schlauch durch und ich kann die Rollladen im Anschluss „komplett“ schließen. Das sieht dann von innen und außen so aus:

Erster Eindruck der Kühlleitung

Der große Vorteil der Split-Lösung liegt auf der Hand. Die Einheit, die die kalte Luft produziert und gleichzeitig Abwärme verursacht, steht draußen und heizt somit den zu kühlenden Raum nicht auf. Die Kühlleistung gibt der Hersteller mit 12.000 BTU an, was sehr ordentlich ist. Zum Vergleich: Die EcoFlow Wave 3 schafft nur rund 6.000 BTU.

Mehrere aufeinander folgende heiße Tage hatten wir in Bochum in diesem Jahr bisher nicht. Im ersten Praxis-Test habe ich die Temperatur im rund 18 Quadratmeter großen Dachgeschoss aber trotzdem in kurzer Zeit von 26 Grad auf angenehme 21 Grad senken können. Diese Temperatur konnte dann problemlos über einen längeren Zeitraum gehalten werden. Die Midea PortaSplit (nicht im 39 Dezibel leisen Silent-Betrieb) ist dann durchaus noch hörbar, trotzdem konnte ich in direkter Umgebung noch gut arbeiten.

Der Stromverbrauch liegt dabei je nach Modus und Kühlleistung zwischen 300 und 800 Watt. Das ist also perfekt geeignet für den kombinierten Einsatz mit einem Balkonkraftwerk, denn bei hohen Temperaturen hat man ja fast zwangsläufig auch hohe Solarerträge. Ich betreibe die Midea PortaSplit sogar ausschließlich an einer Powerstation. Aber wie genau das funktioniert, was die Midea-App alles kann und wie ich die Klimaanlage in mein Smart Home eingebunden habe, das verrate ich euch demnächst in einem weiteren Artikel.