watchOS 26 könnte Drittanbieter-Apps im Kontrollzentrum der Apple Watch erlauben

Mit watchOS 26 könnte Apple das Kontrollzentrum der Apple Watch ordentlich aufbohren – und zwar mit Unterstützung für Drittanbieter-Shortcuts. Laut einem Bericht von 9to5Mac soll es künftig möglich sein, Schnellzugriffe von Apps außerhalb des Apple-Kosmos direkt ins Kontrollzentrum zu integrieren.

Bislang sind dort nur die typischen Apple-Funktionen zu finden: WLAN an- oder ausschalten, Flugmodus aktivieren, „Nicht stören“ starten oder das iPhone anpingen. Doch mit dem neuen Update könnten Nutzer und Nutzerinnen bald eigene Verknüpfungen setzen – ähnlich wie es auf dem iPhone ermöglicht der Fall ist.

watchOS 26 bringt mehr Individualisierung aufs Handgelenk

Was das konkret bringen könnte? Zum Beispiel den schnellen Start eines Workouts in einer Fitness-App oder das Protokollieren von Mahlzeiten und Wasserzufuhr – alles mit einem Wisch und einem Tipp am Handgelenk.

Außerdem wird spekuliert, dass Apple auch das Layout des Kontrollzentrums über die Watch-App anpassbar machen will. Heißt: Verknüpfungen hinzufügen, entfernen oder vielleicht sogar neu anordnen – ganz nach persönlichem Geschmack.

watchOS 26 wird offiziell auf der WWDC 2025 vorgestellt, die am Montag, den 9. Juni, mit der großen Apple-Keynote startet. Dann erfahren wir auch, ob die Apple Watch tatsächlich ein bisschen offener und individueller wird.

