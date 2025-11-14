Tesla arbeitet an CarPlay und VW an der Apple Watch

Es ist schon eine ganze Weile her, seit ich mal für ein paar Wochen einen Tesla gefahren bin. Die Bedienung und die Software waren ziemlich beeindruckend, auf eine Sache musste ich damals allerdings verzichten: CarPlay. Das zählt auch heute noch zu den am meisten gewünschten Funktionen. Und anscheinend hört man diese Rufe bei Tesla mittlerweile. Das zumindest berichtet Apple-Experte Mark Gurman.

„Der Autohersteller hat angefangen, die Funktion intern zu testen“, heißt es in dem Bericht auf Bloomberg. Eine sichere Sache sei es deswegen aber trotzdem noch nicht. „Tesla hat über die Einführung von CarPlay in den nächsten Monaten geredet, aber der Plan ist noch nicht fertig und die Veröffentlichung könnte später kommen. Das Unternehmen ist auch dafür bekannt, neue Funktionen auch nach Monaten oder Jahren der Arbeit zu streichen oder zu verschieben.“

Offizielle Anfragen an Tesla und Apple wurden wenig überraschend nicht beantwortet. Ein wenig Hoffnungsschimmer gibt es nun aber durchaus, oder was meint ihr?

Volkswagen startet Apple Watch App in den USA

Und auch ein weiterer Hersteller arbeitet weiter an der Software. Volkswagen hat bekannt gegeben, die myVW App auf die Apple Watch zu bringen. Allerdings gilt das vorerst wohl nur für die USA und nicht für Deutschland.

„Die neue Smartwatch-Kompatibilität umfasst wichtige Funktionen wie Sperren/Entsperren, Hupen & Blinken, Fahrzeugstatus und Sperrstatus. Bei ICE-Modellen gibt’s zusätzlich Fernstart/Fernstopp (falls vorhanden) und Kraftstoffstatus, während bei Elektrofahrzeugen Fernladen, Ladestatus und Klimastart/Klimastopp (falls vorhanden) dazukommen“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung.

Anders als CarPlay gibt es eine Apple Watch App bei Tesla übrigens schon seit einiger Zeit. Bei Volkswagen gehört dagegen CarPlay schon seit Jahren zum Standard.