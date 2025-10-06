Tom by TomTom: Neuer Verkehrsassistent ab sofort vorbestellbar

TomTom ist auch in Zeiten von Google Maps und Co. noch ein bekannter Anbieter für Navigationslösungen. Nun hat das Unternehmen mit „Tom by TomTom“ einen neuen Verkehrsassistenten gelauncht, der am Armaturenbrett montiert werden kann und euch vor Staus, Blitzern und mehr warnt. Das kleine Gerät könnt ihr ab sofort für 79,99 Euro vorbestellen. Die Auslieferung startet am 15. Oktober.

Genutzt wird Tom by TomTom zusammen mit der kostenlos verfügbaren TomTom-App (App-Store-Link), die ich euch vor einiger Zeit vorgestellt habe. Über die App könnt ihr das Gerät einrichten. Die Warnungen erfolgen dann aber ohne Display über eine farbig blinkende Leuchte und eine Tonausgabe am Tom by TomTom. Der Leuchtring leuchtet jeweils in der Farbe auf, die für die jeweilige Meldung hinterlegt ist (zum Beispiel blau bei Sichtung eines Blitzers). Ein spezifischer Ton ergänzt die Warnung.

Wer die TomTom-App installiert hat und Apple CarPlay nutzt, erhält die Warnungen zusätzlich als Anzeige auf dem Fahrzeugdisplay. Mit der TomTom-App könnt ihr euch außerdem von TomTom navigieren lassen.

Tom by TomTom ist für 79,99 Euro erhältlich

Tom by TomTom warnt euch vor Stau, Geschwindigkeitsüberschreitungen, Gefahrenstellen, Baustellen und Blitzern. Warnungen vor Blitzern sind hierzulande allerdings nicht erlaubt, weshalb TomTom für deutsche Nutzer den Hinweis ausgibt, die entsprechende Warnung über die App zu deaktivieren, damit man sich rechtskonform verhält. Um Verkehrsprognose zu berechnen und Warnungen auszugeben, greift TomTom auf anonymisierte Bewegungsdaten zu, die über die verschiedenen vernetzten TomTom-Geräte gesammelt werden.

Tom by TomTom kann ab sofort bei Amazon vorbestellt werden. Die Auslieferung startet am 15. Oktober. Der Verkehrswarner kostet euch 79,99 Euro und zählt damit zu den teureren Produkten dieses Segments. Alternativen wie Drive One sind günstiger erhältlich. Die große Frage ist am Ende aber: Braucht man so ein „Gadget“ überhaupt?