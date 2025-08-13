TomTom: Neue App bietet CarPlay-Support, Blitzer-Warnung und mehr

Der Navigationssystem-Anbieter TomTom hat mit der TomTom-App (App-Store-Link) eine neue Navigations-App gelauncht, die euch mit Echtzeit-Verkehrsinformationen, weltweiten Bllitzerwarnungen und stets aktuellen Karten sicher an euer Ziel bringen will. Die App, die TomToms bisherige Navigations-App Amigo ablöst, kann ab sofort kostenlos geladen und genutzt werden.

Die TomTom-App verwendet GPS und Echtzeit-Verkehrsinformationen, um euch möglichst effizient und entspannt von A nach B zu bringen. Das Kartenmaterial wird regelmäßig aktualisiert und deckt sowohl ländliche als auch städtische Gebiete genau ab – inklusive präziser Straßengeometrie und Spurassistenz.

Zusätzlich bietet die App weltweite Blitzer-Warnungen, um euch rechtzeitig über Geschwindigkeitskontrollen zu informieren. Auch Geschwindigkeitswarnungen und Informationen zu vorgeschriebenen Tempolimits werden euch in der App angezeigt.

Zahlreiche Optionen zur Routenplanung verfügbar

Bei der Navigation könnt ihr zwischen der schnellsten, kürzesten und effizientesten Route wählen. Dank der Echtzeit-Informationen werden während der Fahrt Alternativen vorgeschlagen, wenn Staus oder andere Hindernisse auftreten und die gewählte Route nicht mehr optimal ist. Hinweise aus der TomTom-Community sorgen zusätzlich für möglichst aktuelle Daten.

Dank Apple CarPlay-Support könnt ihr die App problemlos auf den Bildschirm eures Autos spiegeln (sofern dieses ebenfalls über CarPlay verfügt), um die Routenführung direkt im Blick zu haben und ablenkungsfrei ans Ziel zu gelangen.

TomTom App für iOS jetzt kostenfrei laden und nutzen

TomTom ist in deutscher Sprachversion sowie in 22 weiteren Sprachen verfügbar und funktioniert auf allen iPhones, auf denen mindestens iOS 15.5 läuft. Die App könnt ihr kostenlos im App Store laden und auch kostenfrei nutzen. Die kostenpflichtige TomTom-Go-App bleibt weiterhin bestehen.