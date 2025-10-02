Nintendo Switch 2: Frisches Zubehör von JSAUX zum Transportieren und Aufladen

Wie einige von euch mittlerweile bestimmt mitbekommen haben, lebt seit Anfang Juni dieses Jahres eine neue Nintendo Switch 2 in meinem Haushalt. In den vergangenen Monaten haben wir euch daher immer wieder passendes Zubehör von verschiedenen Herstellern, darunter Spigen, Belkin und WaterField.

Auch der Hersteller JSAUX mischt auf dem Zubehör-Markt mit und hat mir bereits im Juli zwei Accessoires für die neue Spielkonsole zukommen lassen. Nun sind auch weitere Zubehör-Produkte des Unternehmens weitläufig verfügbar, so dass ich die Chance nutze, insgesamt fünf Gadgets für ein angenehmes Spielvergnügen mit der Switch 2 vorstelle: Von einer All-In-One-Transporttasche bis hin zu einer farbenfrohen JoyCon-Ladestation und einem HDMI-Adapter für den TV-Modus ist so ziemlich alles dabei.

JSAUX JoyVerse Series Dual Grip

Nintendo selbst liefert zwar im Paket der Switch 2 eine magnetische Halterung für die JoyCon 2 mit, so dass sich beide Controller als ein größeres Gamepad verwenden lassen. Leider kann dieses während des Spielens oder auch in der Zwischenzeit die JoyCon 2-Controller nicht aufladen. Hier will Nintendo weiteres Geld machen und verkauft die Halterung mit integrierter USB-C-Lademöglichkeit für ganze 35 Euro (Amazon-Link).

Deutlich günstiger geht es mit dem JSAUX JoyVerse Series Dual Grip, der entweder mit oder ohne zwei Kunststoff-Hüllen für die beiden JoyCon 2-Controller daher kommt. Mir wurde die Variante mit Hüllen zur Verfügung gestellt, die durch die abnehmbaren ergonomischen Griffe auf der Rückseite ein tolles Handling beim Spielen ermöglichen. Die JoyCon 2 liegen so angenehm und sicher in der Hand, und die leicht angewinkelte Position der beiden Mini-Controller lassen die Hände nicht so schnell ermüden. Vier grüne LEDs auf jeder Seite geben an, dass die JoyCon 2 magnetisch mit dem Ladegriff verbunden sind. Auf der Oberseite sorgt ein USB-C-Anschluss und das beiliegende, rund 1,5 Meter lange USB-C-auf-USB-A-Ladekabel dafür, dass die JoyCon 2 auch während des Spielens über die USB-Ports der Switch 2 aufgeladen werden können.

Im Vergleich zum 35 Euro teuren Accessoire von Nintendo selbst spart man hier einiges: Der JSAUX JoyVerse Series Dual Grip kostet inklusive der beiden JoyCon 2-Kunststoffhüllen 16,99 Euro, ohne die beiden Hüllen sind es sogar nur 13,99 Euro. Beide Varianten sind bei Amazon zu haben. Aufgrund meiner guten Erfahrungen mit der erweiterten Hüllen-Version empfehle ich diese gerne, insbesondere für längere Gaming-Sessions.

JSAUX EnergyFlow Charging Dock for JoyCon 2

Speziell für die JoyCon 2-Controller der Nintendo Switch 2 konzipiert wurde das JSAUX EnergyFlow Charging Dock for JoyCon, das in einer einzigen kompakten schwarzen Ladestation gleich vier JoyCon 2-Controller gleichzeitig aufladen kann. Die Ladestation wird über ein beiliegendes 1,5 Meter langes USB-C-auf-USB-A-Ladekabel mit Strom versorgt und bietet als kleines Gimmick eine etwa zwei Zentimeter breite LED-Leiste mit einem bunten Farbverlauf. Diese ist auch dann aktiv, wenn kein JoyCon 2 magnetisch seitlich in eine der vier Ladeplätze eingeklickt wird. Wer sich an dem bunten Farbenspiel stört, kann die LED-Leiste auch über einen Button auf der Oberseite der Ladestation ausschalten.

Ebenfalls auf der Vorderseite der Station befinden sich nebeneinander vier grüne LEDs, die pulsieren, sobald an einen der vier Ladeplätze ein JoyCon 2 eingesteckt wurde. So lässt sich immer gut erkennen, welche Plätze belegt sind und die Ladeverbindung hergestellt wurde. Das kleine, aber feine Gadget kann derzeit bei Amazon statt für 19,99 Euro für vergünstigte 17,99 Euro erworben werden. Auch eine Prime-Versandoption am nächsten Werktag ist möglich.

JSAUX All-In-One Carrying Case for Switch 2

Kürzlich stand bei mir ein zweiwöchiger Urlaub in Dänemark an. Natürlich durfte für entspannte Gaming-Sessions im Ferienhaus auch die Switch 2 nicht fehlen. Wie aber alles an Zubehör inklusive Dock und zwei extra Gamepads, ebenso wie die Konsole selbst unbeschadet transportieren? Nachdem ich mich im Internet nach einigen Koffer-artigen All-In-One-Taschen umgesehen habe, die allerdings wenig Flexibilität in der Aufteilung boten, bot sich als Retter in der Not auch hier JSAUX mit dem All-In-One Carrying Case for Switch 2 an.

Die schwarze, aus zwei separaten Fächern bestehende Reise- und Transporttasche kann problemlos die Switch 2-Konsole samt 10 Game-Cartridges im oberen Fach aufnehmen, als auch im größeren darunter liegenden Hauptfach das Original-Dock, zwei Nintendo Pro Controller, das HDMI-Kabel, das USB-C-Ladekabel und das Ladegerät für die Steckdose. Auch weitere kleinere Accessoires wie die Handschlaufen-Leisten der JoyCon 2, eine USB-C-Kamera oder auch ein zusätzliches Ladekabel finden hier problemlos Platz. Besonders gefallen hat mir die weiche Polsterung im Inneren des Faches sowie die drei vorhandenen Raumtrenner mit Klettverschlüssen, die nach eigenen Bedürfnissen flexibel angebracht werden können. Andere All-In-One-Koffer kommen oft mit vorgefertigten gegossenen Kunststofffächern für das Zubehör daher, so dass man hier deutlich mehr Möglichkeiten der Anpassung geboten bekommt.

Auch beim Transport der Tasche ist man dank eines oben angebrachten und ausziehbaren Kunststoff-Tragegriffes sowie eines mitgelieferten verstellbaren Schultergurts flexibel. Für eine bequeme Nutzung der Tasche sorgen darüber hinaus zwei umlaufende Zwei-Wege-Reißverschlüsse, um das Konsolen- und das Hauptfach schnell und einfach öffnen und schließen zu können. Besonders praktisch: JSAUX liefert für die Switch 2 auch zwei Schaumstoff-Polster mit, wenn man die Konsole ohne Schutzcase transportieren möchte: So wackelt die Switch 2 nicht in ihrem Fach hin und her. Gleichzeitig können aber auch ein oder beide Polster entfernt werden, sofern man die Konsole inklusive eines Cases in das Fach legen möchte.

Das JSAUX All-In-One Carrying Case for Switch 2 kann derzeit bei Amazon mit einem Rabatt von 10 Prozent zu einem Preis von 37,99 Euro statt sonst fälliger 41,99 Euro bestellt werden. Auch hier ist ein optionaler Prime-Versand am nächsten Werktag möglich.

JSAUX Colorful Ultra-Thin Carrying Case

Habe ich euch gerade eine große „Reisetasche“ für die Switch 2 und sämtliches Zubehör vorgestellt, geht es mit dem JSAUX Colorful Ultra-Thin Carrying Case deutlich kompakter zu. Erhältlich in Deutschland in den zwei Farben Schwarz und Hellblau, setzt das Hardcase für die Switch 2 auf den reinen Transport der Spielkonsole sowie insgesamt zehn Spiele-Kassetten.

Mein schwarzes Modell kommt mit hübschen rot-blauen Farbakzenten an den beiden umlaufenden Reißverschlüssen daher, die farblich zur Switch 2 passen. Das Hardcase ist für minimalistische Gamer gedacht, die lediglich ein Case für ihre Konsole und ein paar Spiele für unterwegs suchen. Der Reißverschluss ist leichtgängig, die Switch 2 liegt sicher und dank des weichen Innenpolsters gut geschützt im Inneren des Hardcases.

Ein Schultergurt findet sich bei diesem Modell verständlicherweise nicht, dafür hat JSAUX dem Colorful Ultra-Thin Carrying Case aber eine Trageschlaufe auf der Oberseite des Accessoires verpasst, die über eine zusätzliche gummierte Verstärkung in der Mitte verfügt. So lässt sich die Konsole in der Hand bequem von A nach B transportieren. Bei Amazon ist das JSAUX Colorful Ultra-Thin Carrying Case für 16,99 Euro in den Farben Schwarz und Hellblau erhältlich.

JSAUX Portable 3-in-1 TV Adapter

Last but not least möchte ich euch noch den sehr kompakten und daher perfekt ins Reisegepäck passenden JSAUX Portable 3-in-1 TV Adapter vorstellen. Wie der Name schon aussagt, handelt es sich hier um einen HDMI- und USB-C-Adapter, mit dem man die Nintendo Switch 2 an den Fernseher anschließen kann. Das ist insbesondere praktisch, wenn man auf Reisen ist und nicht das klobige große Original-Dock der Konsole mitnehmen möchte.

Der in den rot-blauen Farben der Switch 2-Akzente gehaltene Adapter verfügt über einen USB-C-Port zum Anschluss an die Konsole, ein etwa zehn Zentimeter langes Verbindungskabel sowie den Adapter selbst, an dem es einen USB-C-Port zur Stromversorgung, einen HDMI-Anschluss sowie einen USB-A 3.1-Port für weiteres Zubehör gibt.

Der TV-Adapter für die Switch 2 ist abwärtskompatibel und versteht sich auch mit der Switch 1, Switch OLED und Switch Lite bei 1080p@60Hz. Wird eine Switch 2 angeschlossen, liefert der TV-Adapter eine 4K-Auflösung bei 60Hz sowie eine optionale HDR- und Audio-Pass-Through-Funktion für kompatible Displays. Auch bei längeren Gaming-Sessions wird die Konsole mit Strom versorgt: Der Adapter unterstützt 15V/2A (30 Watt) beim Aufladen der Switch 2 sowie bis zu 100 Watt PD für kompatible Laptops und Tablets.

Auch schnelle Datenübertragung mit bis zu 5 Gbit/s mit USB 3.1 Gen1-Standard werden für die meisten Geräte am USB-Anschluss des Adapters realisiert. Der USB-Anschluss der Switch 2-Handheld-Konsole unterstützt allerdings nur das USB 2.0-Protokoll, wodurch die Übertragungsgeschwindigkeit auf 480 Mbit/s begrenzt ist.

Hat man den JSAUX HDMI-Adapter über die entsprechenden beiden Kabel an das Display und die Switch 2 angeschlossen, wird der Screen der Konsole nach kurzer Zeit schwarz, und das Bild wird auf dem größeren Bildschirm angezeigt. Mit Maßen von 18 x 5,3 x 1,2 cm inklusive Kabel und einem Gewicht von nur 33 Gramm sollte der HDMI-Adapter auch problemlos in jedes Gepäck passen. Der Adapter ist auf der Website von JSAUX in der 3-in-1-Variante für 19,99 USD (ca. 17 Euro) zu haben, die kleinere 2-in-1-Version ist etwas günstiger. Bei Amazon gibt es ein sehr ähnliches Produkt, das dort inklusive eines Coupons für 21,99 Euro mit optionalem Prime-Versand am nächsten Werktag zu haben ist.