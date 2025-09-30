Roborock H60 Hub Ultra: Akku-Staubsauger mit Absaugstation gestartet

Angekündigt hatte er sich bereits weit vor der IFA, jetzt kann er auch bestellt werden. Die Rede ist vom neuen Roborock H60 Hub Ultra, einem Akku-Staubsauger mit Absaugstation. Wir haben bereits ein Testgerät vor Ort, konnten das gute Stück bisher aber erst ein einziges Mal durch unser Haus schieben – zu wenig für einen umfassenden Eindruck. Ein paar Informationen wollen wir euch zum Verkaufsstart aber schon mit auf den Weg geben.

Der reguläre Preis des Roborock H60 Hub Ultra beträgt 499 Euro. Zum Start lockt der Hersteller gleich mit einem satten Rabatt, 28 Prozent, um genau zu sein. Damit landet das neue Modell bei einem Endpreis in Höhe von 359 Euro (Amazon-Link). Was genau bekommt ihr dafür?

Die Ultra-Variante ist gleichzeitig der stärkste Akku-Staubsauger der neuen H60-Serie. Roborock gibt bei einer Laufzeit von 90 Minuten eine Saugleistung von 210 Airwatt an. Zum Vergleich: Das Einsteiger-Modell Dyson V8 kommt bei einem Preis von 399 Euro auf 150 Airwatt. Beim aktuellen Top-Modell, dem Dyson V16 Piston, gibt es 315 Airwatt für 849 Euro.

Die wichtigsten Features des Roborock H60 Hub Ultra

Trotz des geringen Preises gibt es beim Roborock auch abseits der Absaugstation jede Menge Extras. Hier ein kleiner Überblick über die Features:

Mit einem 140°-Weitwinkel-Grünlicht werden selbst versteckte Staubpartikel sichtbar, um auch kleinste Verschmutzungen zuverlässig zu erfassen.

Ein 5-stufiges Filtersystem, getestet durch den TÜV Rheinland nach ASTM F1977-22 Standard, entfernt 99,95 % der Mikrostäube bis zu 0,3 Mikrometer.

Das 9-Zyklonen-Staubtrennungssystem und ein spiralförmiges Metallnetz verhindern Verstopfungen und sorgen für eine gleichbleibend starke Saugleistung.

Mitgeliefert werden vielseitige Aufsätze: eine motorisierte Mini-Bürste für Tierhaare und Polstermöbel, eine 2-in-1-Fugendüse für enge und empfindliche Bereiche sowie eine Anti-Tangle-Bürste mit gebogener Haifischzahn-Struktur und Faser-Gummi-Walze – besonders praktisch für Haushalte mit Haustieren oder langen Haaren.

Das kann die Absaugstation

Anders als bei Dyson gibt es bei Roborock noch ein Auto-Empty Dock. Einfach den Staubsauger andocken und in nur 10 Sekunden wird der Staub automatisch in einen versiegelten Staubbeutel entleert, während das Gerät gleichzeitig aufgeladen wird. Ein Staubbeutel soll mehr als drei Monate ausreichen, bevor er ausgetauscht werden muss. Das Dock bietet darüber hinaus internen Stauraum für mehrere Bürstenköpfe.