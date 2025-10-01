Flexispot C7 Morpher: Der Porsche unter den ergonomischen Schreibtischstühlen

In den vergangenen Monaten haben wir bei uns im Blog bereits einige Produkte des Herstellers Flexispot vorgestellt. Das Unternehmen ist vor allem für ergonomische Büromöbel und -Zubehör bekannt, und wir haben unter anderem höhenverstellbare Schreibtische, Rollcontainer und Schreibtischstühle von Flexispot präsentiert.

Wer im Büro arbeitet, wird nämlich das Problem kennen: Stundenlanges Sitzen am Schreibtisch ist weder für den Rücken angenehm, noch auf Dauer sonderlich gesund. Auch ich habe nach einer Arbeitswoche am Schreibtisch immer mal wieder Probleme mit der Brust- und Lendenwirbelsäule. Daher sind seit einiger Zeit höhenverstellbare Schreibtische, an denen man auch im Stehen arbeiten kann, sowie ergonomische Schreibtischstühle sehr beliebt. Nachdem Freddy im Februar dieses Jahres bereits den Flexispot C7-Schreibtischstuhl ausprobieren konnte, durfte ich nun im High-End-Modell des Herstellers, dem Flexisport C7 Morpher, Probe sitzen.

Der C7 Morpher ist ein ergonomischer Schreibtischstuhl, der enorme Einstellungs- und Anpassungsmöglichkeiten bietet. „Mit 95 Prozent Verstellbarkeit von Kopf bis Fuß folgt der C7 Morpher den natürlichen Bewegungen Ihres Körpers“, erklärt der Hersteller. „Er unterstützt optimal die S-Kurven-Ausrichtung Ihrer Wirbelsäule, ermöglicht natürliches Atmen und schenkt Ihnen vollständigen Halt.“

Zweite Person beim Transport und Aufbau ist hilfreich

Doch bevor man sich auf dem vielfach einstellbaren Schreibtischstuhl niederlassen kann, ist zunächst einmal der Aufbau zu erledigen. Der C7 Morpher wird in zwei separaten Paketen geliefert, die zusammen etwa 33,5 Kilogramm wiegen. Wer wie ich im Dachgeschoss eines Hauses ohne Fahrstuhl wohnt, sollte sich möglicherweise helfende Hände zum Transport hinzu holen. Auch der Aufbau des Schreibtischstuhls ist nicht binnen fünf Minuten erledigt. Zum Glück liefert Flexispot eine gute und übersichtliche Anleitung mit, um den Stuhl in mehreren Schritten nach und nach zusammensetzen zu können. Sogar weiße Stoffhandschuhe und passendes Werkzeug sind im Paket enthalten, ebenso wie Ersatzschrauben.

In meinem Fall habe ich den Aufbau des Schreibtischstuhls in meiner Wohnung auch allein bewältigen können, aber auch hier bietet es sich an, eine weitere Person vor Ort zu haben. Grob geschätzt dauerte es rund 30 Minuten, um die großen Kartons zu öffnen, alle Einzelteile von ihrem Papp- und Schaumstoff-Schutz zu befreien, und die Bestandteile dann nach und nach zu einem Stuhl zusammenzubauen. Unterschätzen sollte man auch den anfallenden Papp- und Kunststoff-Müll nicht, der durch die Lieferung des C7 Morpher anfällt: Die Papier- und Gelbe Tonne waren bei mir nach dem Aufbau randvoll gefüllt.

Maximale Belastbarkeit von bis zu 165 Kilogramm

Ist der Aufbau erst einmal erfolgt, heißt es, sich mit den zahlreichen Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten des C7 Morpher vertraut zu machen. Denn zu den Features des futuristisch aussehenden ergonomischen Schreibtischstuhls gehören unter anderem eine Rückenlehnen-Neigung um bis zu 45 Grad nach hinten und bis zu 10 Grad nach vorn, eine aufblasbare Lendenwirbelstütze, um 360 und 270 Grad drehbare Armstützen, eine Kopfstütze mit großem Neigungswinkel, eine hochklappbare Fußstütze, eine vierstufige Höhenverstellung der Rückenlehne, eine Sitztiefenverstellung und eine einstellbare Neigespannung.

Das Sitzmaterial besteht aus luftdurchlässigem Mesh-Material, so dass sowohl der Hintern als auch der Rücken nicht im Stuhl anfängt zu schwitzen. Der Flexispot C7 Morpher eignet sich für Personen mit einer Größe zwischen 1,60 und 1,95 Meter und bietet eine maximale Belastbarkeit von 163 Kilogramm. Die Sitzhöhe kann zwischen 45 und 54 cm justiert werden, die Sitztiefe zwischen 43,5 und 48 Zentimeter. Der gesamte Schreibtischstuhl kommt auf Maße von 75 x 71,5 x 109-142,5 cm und wiegt 26,5 Kilogramm.

Es gibt kaum etwas, das man nicht einstellen kann

In Kombination mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch gibt einem der C7 Morpher gleich ein ganz anderes Arbeitsgefühl. Es lässt sich wirklich jede Kleinigkeit einstellen: Die Armlehnen sind zu nah am Körper? Die Sitzhöhe zu hoch? Die Kopfstütze zu weit hinten? Die Sitzfläche zu weit vorne? Der Widerstand beim Zurücklehnen zu schwach? Für all diese Probleme hat der Schreibtischstuhl eine Lösung. Und dank der sehr leichtgängigen fünf Rollfüße bewegt man sich auch problemlos am Schreibtisch und im Büro fort.

Obwohl der Flexispot C7 Morpher insgesamt einen sehr hochwertigen und stilvoll-futuristischen Eindruck hinterlässt und wohl für jede Person die beste und bequemste Sitzposition findet, habe ich mich an einem kleinen Detail etwas gestört. Das Mesh-Gewebe der Sitzfläche ist zwar fest und bequem, allerdings ist am vorderen Rand der Sitzfläche unter dem Mesh-Material ein abschließendes Polster angebracht, das bei längerem Sitzen aufgrund seiner Steifheit auf die Hinterseite der Oberschenkel drückt. Möglicherweise ist dies nur ein individuelles Problem bei mir, so dass ich eventuell noch mal mit der Sitzflächenverstellung nach einer besseren Position suchen muss. Grundsätzlich hätte ich mir hier aber einen Verzicht auf das steife Polster unter dem Sitzflächenrand gewünscht.

Luftpumpe für Lendenwirbelstütze und Fußstütze überzeugen

Das für mich wohl beste Feature ist neben der kleinen Luftpumpe im Rückenbereich, mit der sich das Kissen für die Lendenwirbelstütze individuell bis zum gewünschten Unterstützungsgrad aufpumpen lässt, auch die unter der Sitzfläche einzuklappende Fußstütze. Sie kann bei Bedarf herausgezogen und die beiden gepolsterten Fußstützen nach vorne geklappt werden, um bei geneigter Rückenlehne die Füße für ein paar entspannende Minuten hochlegen zu können. Für einen kleinen Power Nap im Büro ist dieses Feature bestens geeignet. Es ist tatsächlich sehr bequem, sich zurücklehnen und die Beine ein wenig hochlegen zu können – auch wenn zwischendurch das Gefühl aufkommt, man säße auf einem Zahnarztstuhl. Die Fußstütze ist als optionales Zubehör für den C7 Morpher erhältlich, das den Preis des Schreibtischstuhls um 30 Euro erhöht.

Womit wir auch schon beim Kaufpreis des Flexispot C7 Morpher angelangt sind: Das Standardmodell des ergonomischen Schreibtischstuhls kostet im Webshop des Herstellers satte 799 Euro, mit integrierter Fußstütze sind es dann 829,99 Euro. Flexispot bezeichnet den C7 Morpher nicht umsonst als „Transformer“ und „Premium“-Schreibtischstuhl. Aber ich muss zugeben: Im Vergleich zu meinem bisherigen Schreibtischstuhl „Markus“ von IKEA ist die Umstellung auf den C7 Morpher ein Unterschied wie Tag und Nacht. So viele Einstellungs- und Anpassungsoptionen wie bei diesem Modell wird es wohl nur selten auf dem Markt geben. Wer mit kleineren Abstrichen hinsichtlich der Justierungsmöglichkeiten leben kann, kann sich auch den deutlich günstigeren Flexispot C7 aus Freddys Testbericht ansehen, der gegenwärtig bei Amazon für 299,99 Euro zu haben ist.