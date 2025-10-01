Wann wird Apple das kommende iOS 26.1 veröffentlichen?

Der September ist vorbei und iOS 26 wurde wie geplant veröffentlicht. Mit iOS 26.0.1 hat Apple in dieser Woche auch das erste obligatorische Bugfix-Update geliefert. Aber wie geht es jetzt weiter?

iOS 26.1 steht bereits in den Startlöchern, die erste Beta wurde bereits veröffentlicht. Und wenn wir einen Blick auf die vergangenen Jahre werfen, dann zeichnet sich ein klares Zeitfenster ab, in dem das kommende Update kommen dürfte.

iOS 16.1: Montag, 24. Oktober

iOS 17.1: Mittwoch, 25. Oktober

iOS 18.1: Montag, 28. Oktober

In den letzten Jahren hat Apple das erste richtige Update für das neue Betriebssystem immer in der letzten Oktoberwoche veröffentlicht. Daran dürfte sich wohl auch bei iOS 26.1 nichts ändern. Sehr wahrscheinlich ist daher der 27. Oktober.

Darum wird iOS 26.1 so interessant

Das kommende iOS 26.1 wird ein ziemlich interessantes Update, vor allem für viele Nutzerinnen und Nutzer außerhalb von Deutschland. So erhält Apple Intelligence eine Unterstützung für Dänisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch (Portugal), Schwedisch, Türkisch, Chinesisch (traditionell) und Vietnamesisch. Außerdem kommen Live-Übersetzungen in Japanisch, Koreanisch, Italienisch und Chinesisch, allerdings nicht in der EU.

Hier wiederum könnte Apple dazu gezwungen werden, Smartwatch-Herstellern mehr Möglichkeiten zu bieten. Es scheint, als können diese endlich auch ordentlich auf Mitteilungen des iPhones zugreifen. Das könnte eine ziemlich spannende Geschichte werden.

Ansonsten gibt es noch etwas Feintuning. In der Telefon-App sind fortan auch die Ziffern im Liquid Glass-Design gestaltet. Und um in Apple Music noch einfacher zwischen Songs zu wechseln, kannst du im Musik-Player einfach nach rechts oder links wischen. Oder eine kleine Verbesserung im Browser: Die Tab-Leiste in Safari ist breiter und hat weniger Abstand zu den Rändern. Weitere Details werden wir wohl in der kommenden Beta erfahren.