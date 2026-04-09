Apple veröffentlicht iOS 26.4.1 mit diesen Neuerungen

Apple hat gestern Abend zu unüblich später Zeit ein neues Update für iPhone und iPad veröffentlicht. Ab sofort stehen iOS 26.4.1 sowie iPadOS 26.4.1 zum Download bereit. Neben einigen kleineren Neuerungen wird auch mindestens ein nerviger Fehler behoben, so dass ihr euch diese Aktualisierung auf jeden Fall schnell installieren solltet. Aber der Reihe nach.

Werfen wir zunächst einmal einen Blick auf die offiziellen Veröffentlichungshinweise, die Apple uns mit diesem Update liefert: „Dieses Update führt ‚Konzerte‘ in Apple Music und 8 neue Emojis ein und enthält weitere Funktionen, Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates für dein iPhone“. Das klitzekleine Problem: Apple hat diese kleine Ankündigung und auch die kompletten weiteren Informationen, die sich hinter einem Link verstecken, von iOS 26.4 übernommen. Wirklich hilfreich ist die offizielle Beschreibung also nicht.

Das sind die konkreten Änderungen in iOS 26.4.1

Was sich konkret getan hat, erfahren wir lediglich über Umwege. So gibt es beispielsweise Beiträge im Apple Developer Forum, die darüber berichten, dass iPhones mit iOS 26.4 keine Benachrichtigungen über Änderungen in iCloud mehr erhielten, was sich auf die Synchronisierung von Cloud-Daten bei Apps auswirkte, die das CloudKit-Framework nutzen. Darunter auch Apples eigene Passwort-App und einige weitere Anwendungen. Genau dieses Problem scheint Apple mit dem neuerlichen Update auf iOS 26.4.1 behoben zu haben.

Eine weitere Neuerung hat Apple in diesem Support-Dokument rund um Enterprise-Geräte versteckt. Dort heißt es: „Der Schutz für gestohlene Geräte wird auf Geräten, die von iOS 26.4 auf iOS 26.4.1 aktualisiert werden, automatisch aktiviert.“ Für „normale“ iPhones wurde dieses Feature schon mit iOS 26.4 aktiviert, nun sind auch zentral verwaltete Firmengeräte zusätzlich geschützt. Was es mit dem Feature genau auf sich hat, könnt ihr auf der Apple-Webseite nachlesen.