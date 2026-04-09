Teufel Motiv Go 2: Neuauflage des portablen Bluetooth-Stereo-Speakers vorgestellt

Der auch hier im Blog wohlbekannte deutsche Audio-Spezialist Teufel hat mit dem Motiv Go 2 eine aktualisierte Version seines tragbaren Bluetooth-Stereo-Speakers vorgestellt. Das Gerät richtet sich an Personen, die nicht nur zuhause, sondern auch unterwegs Wert auf hochwertigen Klang legen. Durch sein schlankes, robustes Design passt sich der Speaker verschiedenen Umgebungen an, sei es in der Küche, im Garten oder auf Reisen.

Der Teufel Motiv Go 2 setzt auf zwei präzise Vollbereichstreiber und zwei passive Bassmembranen, die für einen lebendigen und druckvollen Stereo-Klang mit einer Gesamtausgangsleistung von 20 Watt sorgen sollen. Besonders hervorzuheben ist die integrierte Teufel Dynamore Technologie, die trotz der kompakten Bauweise des Lautsprechers ein weites Stereopanorama erzeugt.

Mit einem Aluminiumrahmen und einem abwischbaren, kratzfesten Textilbezug ist der Motiv Go 2 nicht nur optisch ansprechend, sondern auch praktisch im Alltag. Eine IPX5-Zertifizierung macht ihn resistent gegen Strahlwasser, so dass sich das Gerät auch problemlos in der Küche, im Bad oder im Freien verwenden lässt. Mit Maßen von 21,1 x 11,5 x 6,5 cm ist das Gerät zudem kompakt genug, um auch für Reisen im Koffer zu landen.

Bluetooth 5.3, lange Akkulaufzeit und Farbvielfalt

Der Speaker unterstützt Bluetooth 5.3 und den AAC-Codec, so dass ein schnelles Koppeln und hochauflösendes Streaming von Diensten wie Spotify oder TIDAL ermöglicht wird. Zudem bietet der USB-C-Anschluss eine Doppelfunktion: Nicht nur wird der integrierte Lithium-Ionen-Akku damit aufgeladen, sondern es besteht auch die Möglichkeit, Audio direkt per Kabel wiederzugeben. Die Bedienung erfolgt entweder über die großen Tasten am Gerät oder bequem per Teufel Go-App (App Store-Link).

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden bei mittlerer Lautstärke eignet sich der Motiv Go 2 auch für eine längere Nutzung ohne Stromquelle. Er ist in drei Farbvarianten erhältlich: Night Black, Silver White und erstmals in der Trendfarbe Soft Lavender. Der Teufel Motiv Go 2 ist ab sofort im Teufel Online-Shop und in allen Teufel Stores zum Preis von 229,99 Euro erhältlich. Bei Bestellung im Teufel Online-Shop gibt es ein achtwöchiges Rückgaberecht und einen kostenlosen Rückversand.