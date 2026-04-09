So teuer soll das faltbare „iPhone Ultra“ wirklich sein

Das erste faltbare iPhone aus dem Hause Apple steht vor der Tür, denn es soll noch dieses Jahr auf den Markt kommen. Und wie jetzt bekannt wurde, dürfte vor allem der Preis für Gesprächsstoff sorgen.

iPhone Ultra: Mehr als 2.000 US-Dollar

Laut dem renommierten Bloomberg-Journalisten Mark Gurman wird das erste faltbare iPhone von Apple die 2.000 US-Dollar überschreiten. Allerdings bleibt unklar, ob sich diese Angabe auf das Einstiegsmodell bezieht oder ob lediglich besser ausgestattete Varianten diese Schwelle knacken.

Fest steht jedoch: Damit würde Apple einen neuen Preisrekord aufstellen. Zum Vergleich: Das aktuell teuerste Modell, das iPhone 17 Pro Max, kostet in der maximalen Konfiguration mit 2 TB Speicher bereits stolze 1.999 US-Dollar (2.449 Euro).

Sollte das faltbare iPhone also tatsächlich bei rund 1.999 US-Dollar starten, könnte der Preis, je nach Speicherausstattung, auf bis zu 2.799 US-Dollar (vermutlich 2.999 Euro) steigen. Einerseits wäre das ein massiver Sprung, andererseits positioniert Apple das Gerät damit klar als Luxusprodukt.

iPhone Ultra als neuer Name

Darüber hinaus verdichten sich die Hinweise, dass Apple dem Gerät einen besonderen Namen geben könnte: iPhone Ultra. Damit würde sich das Modell in eine bestehende Premium-Linie einreihen, zu der unter anderem die Apple Watch Ultra sowie High-End-Chips wie der M3 Ultra gehören.

Falt-Design mit großem Display

Technisch gesehen soll das Gerät wie ein Buch aufklappen. Dadurch entsteht ein deutlich größeres Display, das sich vor allem für Videos, Gaming und Multitasking eignet. Konkret ist von einem 7,7-Zoll-Display im Inneren die Rede, während außen ein 5,3-Zoll-Bildschirm verbaut sein soll. Statt auf Face ID zu setzen, soll ein Touch-ID-Sensor im Power-Button integriert sein.

Ein besonders spannender Punkt ist das Display selbst. Zunächst hieß es, Apple arbeite an einem nahezu faltenfreien Bildschirm. Inzwischen wird jedoch berichtet, dass die eingesetzte Technologie die Falte zwar reduziert, aber nicht vollständig eliminiert.

Apples bislang mutigstes iPhone

Zusammengefasst deutet alles darauf hin, dass Apple mit dem iPhone Ultra nicht nur ein neues Produkt, sondern gleich eine neue Kategorie etablieren will. Der hohe Preis, das innovative Design und die neue Namensstrategie sprechen klar dafür.

Ob sich das Konzept im Alltag bewährt und vor allem, ob Nutzer und Nutzerinnen bereit sind, über 2.000 US-Dollar für ein iPhone zu zahlen, wird sich allerdings erst nach dem Marktstart zeigen. Dennoch ist schon jetzt klar: Dieses Gerät dürfte die Smartphone-Welt ordentlich aufmischen.

Foto: MacRumors.