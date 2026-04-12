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Highlights der Woche: Apple verteilt neue Software für iPhone und Mac

Die spannenden Themen der Woche

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iPhone mit iOS 26.4

Bevor Apple Anfang Juni unter anderem iOS 27 und macOS 27 erstmals der Öffentlichkeit vorstellt, hat das Unternehmen in dieser Woche kleinere Updates zum Download bereitgestellt. Mit iOS 26.4.1 steht eine neue Version für das iPhone bereit, die Fehler im Zusammenhang mit iCloud-Benachrichtigungen behebt. Darüber hinaus kümmert sich Apple mit macOS Tahoe 26.4.1 um einen WLAN-Fehler, der bei den neuesten MacBook-Modellen auftreten kann.

Sowohl iOS 26.4.1 als auch macOS 26.4.1 stehen über die Softwareaktualisierung zum Download bereit.


WhatsApp startet Nutzernamen

WhatsApp Icon auf dem iPhone

Bisher identifizieren sich alle Nutzerinnen und Nutzer bei WhatsApp mit ihrer Telefonnummer. Künftig lassen sich auch Nutzernamen vergeben, wobei jeder Name einzigartig ist. Wer „seinen“ Namen sichern will, muss schnell sein. Allerdings macht WhatsApp die Nutzernamen nicht sofort für alle verfügbar. Ob die Funktion bei euch schon aktiv ist, könnt ihr hier prüfen.

Anker stellt neue Solarbank vor

Das Innenleben der Anker Solix Solarbank Max AC
So ist die Anker Solix Solarbank Max AC aufgebaut.

Während die Anker Solix Solarbank Max AC offiziell als Speicher für PV-Anlagen vorgestellt wurde, gibt es auch erste Hinweise auf die kommende Anker Solix Solarbank 4 E5000 Pro. Viele Details sind noch nicht bekannt, doch der Name verrät zumindest die Kapazität.

Noch mehr spannende Themen

Im Test

Im Video

Neues aus dem Hueblog

Philips Hue und Apple Home verstehen sich aktuell nicht so gut. Um das Problem zu beheben, wird aktuell eine neue Firmware getestet, die in Kürze erscheinen soll.

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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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