Highlights der Woche: Apple verteilt neue Software für iPhone und Mac

Bevor Apple Anfang Juni unter anderem iOS 27 und macOS 27 erstmals der Öffentlichkeit vorstellt, hat das Unternehmen in dieser Woche kleinere Updates zum Download bereitgestellt. Mit iOS 26.4.1 steht eine neue Version für das iPhone bereit, die Fehler im Zusammenhang mit iCloud-Benachrichtigungen behebt. Darüber hinaus kümmert sich Apple mit macOS Tahoe 26.4.1 um einen WLAN-Fehler, der bei den neuesten MacBook-Modellen auftreten kann.
Sowohl iOS 26.4.1 als auch macOS 26.4.1 stehen über die Softwareaktualisierung zum Download bereit.
WhatsApp startet Nutzernamen
Bisher identifizieren sich alle Nutzerinnen und Nutzer bei WhatsApp mit ihrer Telefonnummer. Künftig lassen sich auch Nutzernamen vergeben, wobei jeder Name einzigartig ist. Wer „seinen“ Namen sichern will, muss schnell sein. Allerdings macht WhatsApp die Nutzernamen nicht sofort für alle verfügbar. Ob die Funktion bei euch schon aktiv ist, könnt ihr hier prüfen.
Anker stellt neue Solarbank vor
Während die Anker Solix Solarbank Max AC offiziell als Speicher für PV-Anlagen vorgestellt wurde, gibt es auch erste Hinweise auf die kommende Anker Solix Solarbank 4 E5000 Pro. Viele Details sind noch nicht bekannt, doch der Name verrät zumindest die Kapazität.
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Neues aus dem Hueblog
Philips Hue und Apple Home verstehen sich aktuell nicht so gut. Um das Problem zu beheben, wird aktuell eine neue Firmware getestet, die in Kürze erscheinen soll.