Mac mini und Mac Studio: Einige Modelle nicht mehr bestellbar

Bereits seit der vergangenen Woche sind einige Konfigurationen des Mac mini und des Mac Studio mit zusätzlichem Arbeitsspeicher äußerst schlecht zu bekommen. Die Lieferzeiten im Apple Online Store für einige Konfigurationen betragen zum Teil mehrere Wochen. Teilweise muss man sich bis in den Juni auf eine Lieferung gedulden.

Kundinnen und Kunden in den USA trifft es jetzt sogar noch härter. Ausgewählte Konfigurationen können im dortigen Apple Online Store gar nicht mehr bestellt werden. Betroffen sind zum Beispiel der Mac Studio mit M4 Max und 128 GB Arbeitsspeicher, aber auch der Mac Mini mit 32 GB Arbeitsspeicher sowie der Mac Mini mit M4 Pro und 64 GB Arbeitsspeicher.

Erst im März hatte Apple den Mac Studio mit der maximalen Konfiguration von 512 GB Arbeitsspeicher aus dem hauseigenen Store entfernt. Das nun aber auch „normale“ Konfigurationen mit nur 32 GB Arbeitsspeicher nicht mehr verfügbar sind, ist schon ein wenig verwunderlich.

Was könnte das bedeuten? Entweder trifft die Chip-Krise Apple doch härter als gedacht. Oder aber es steht eine neue Generation in den Startlöchern und ausgewählte Konfigurationen sind bereits ausverkauft. Immerhin wurde der M5-Prozessor schon im Oktober vorgestellt und mittlerweile sind auch der M5 Pro und M5 Max verfügbar. Es ist logisch, dass der Mac mini und der Mac Studio irgendwann auch damit ausgestattet werden dürften.

Verfügbarkeit bei Amazon in Deutschland ebenfalls eingeschränkt

Was mich persönlich ebenfalls etwas wundert: Die Verfügbarkeit des Mac mini bei Amazon in Deutschland ist ebenfalls sehr eingeschränkt. Das Modell mit M4 Pro ist gar nicht mehr verfügbar. Das gleiche gilt für den Mac mini mit M4 und 512 GB Speicherplatz. Das kleinere Modell mit 256 GB Speicherplatz ist zwar noch verfügbar, wird aber für den regulären Preis von 749 Euro (nur noch 2 auf Lager) verkauft. In den letzten Wochen war der Mac mini immer wieder ausverkauft und bis Ende März kostete er eigentlich dauerhaft unter 600 Euro. Irgendwie passt das alles nicht ganz zusammen…