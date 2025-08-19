Das soll der nächste Mac mini können

Der Apple-Insider Marko Zivkovic hat behauptet, eine Geräte-ID für ein Gerät entdeckt zu haben, bei dem es sich „mit ziemlicher Sicherheit“ um einen Mac mini mit einem M5-Chip handeln soll. Das könnte darauf hindeuten, dass der Mac mini ein Chip-Upgrade erhält.

Dass der Mac mini ein solches Upgrade erhält, klingt erstmal wenig überraschend. Natürlich muss auch der kleine Mac mit der Zeit gehen. Doch Apple hat den Mac mini bislang nicht jedes Mal mit einem neuen Chip versorgt. So hat es etwa eine M3-Mac-mini-Version nie gegeben. Der aktuelle Mac mini ist mit einem M4- beziehungsweise einem M4-Pro-Chip ausgestattet. Stimmt das Gerücht von Mark Zivkovic, würde Apple also dieses Mal auch den Mac mini direkt auf die nächste Chip-Generation anheben.

Dass das Gerät aber abseits des neuen Chips viel weitere Änderungen erfahren dürfte, gilt hingegen als unwahrscheinlich. Schließlich wurde der Mac mini erst im letzten Jahr vollständig überarbeitet – genauer gesagt zum ersten Mal seit 2020. Der M4 Mac mini ist deutlich kleiner als der Vorgänger und kommt mit zwei nach vorne gerichtete USB-C-Anschlüssen sowie, bei M4-Pro-Chip-Konfiguration, auch mit Thunderbolt 5-Unterstützung. Das günstigste Modell kostet regulär 699 Euro bei 256 GB Speicher und 16 GB RAM.

M5 Mac mini: Marktstart Anfang 2026?

Wann ein M5 Mac mini erscheint, ist noch unklar. Es kursierten Gerüchte über einen Launch noch in diesem Jahr. Nun gehen Beobachter aber eher von einem Markstart Anfang 2026 aus. Bei Amazon erhaltet ihr das aktuelle Modell gerade bis zu 15 Prozent günstiger.