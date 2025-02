Ecovacs: Neue Infos zu den kommenden Servicerobotik-Produkten

Wie viele andere Unternehmen aus dem Tech- und Smart Home-Bereich hat auch Ecovacs auf der diesjährigen CES 2025 in Las Vegas einige Produktneuheiten vorgestellt. Damals erklärte man, dass die neuen Ecovacs-Produkte ab dem ersten Quartal 2025 auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich sein werden. In diesem Jahr dreht sich bei Ecovacs alles um Kategorien der Servicerobotik, darunter Saug- und Wischroboter sowie Mäh- und Fensterreiniger-Roboter.

Deebot X8-Reihe mit neuer Wischwalze

Eines der Highlights, das auf der CES 2025 vorgestellt wurde, ist die Deebot X8-Serie: Der neue Saug- und Wischroboter verfügt über eine neuartige Ozmo Roller-Technologie, um die Bodenreinigung noch effektiver und intelligenter zu gestalten. Die Ozmo Roller-Wischwalze reinigt sich kontinuierlich selbst und soll 99 Prozent der Flecken auf dem Boden entfernen können – und damit deutlich bessere Reinigungsergebnisse als vibrierende Flachmopps oder Doppelplattenmopps erzielen.

Zudem gibt es 18.000 Pa Saugkraft, eine ZeroTangle 2.0-Technologie, die ein Verheddern von Haaren in der Bürste verhindern soll, eine adaptive TruEdge 2.0-Kantenreinigung sowie eine 12-in-1 Station. Ein 6.400 mAh-Akku ermöglicht darüber hinaus eine bis zu 290-minütige Betriebsdauer (beim reinen Saugen von Hartböden).

Ecovacs hält in der Deebot X8-Saug- und Wischroboter-Reihe den Deebot X8 Omni und den Deebot X8 Pro Omni bereit. Das Pro-Modell verfügt über einen etwas größeren Akku und damit eine längere Betriebszeit, einen integrierten Video-Manager und ein temperaturgesteuertes Mopp-Waschen. Die beiden neuen Modelle werden ab dem 10. Februar 2025 für 1.299 (Deebot X8 Pro Omni) bzw. 1.199 Euro (Deebot X8 Omni) im deutschen Handel erhältlich sein. Das Topmodell, der Deebot X8 Pro Ombi, ist bereits jetzt bei Amazon zum oben genannten Preis erhältlich, und auch wir werden euch in der nächsten Woche ein ausführliches Review zur Neuerscheinung präsentieren. Ein drittes Modell, der Deebot T50 Max Pro Omni, soll am 20. März dieses Jahres verfügbar gemacht werden.

ECOVACS DEEBOT X8 PRO Omni Saugroboter mit Wischfunktion, 18.000 Pa, OZMO Roller... 【OZMO ROLLER Wischwalze mit kontinuierlicher Selbstreinigung】OZMO ROLLER Wischen reinigt alles, was frühere Generationen (vibrierende...

【Ausfahrende OZMO ROLLER Wischwalze und Seitenbürste】Sowohl die Wischwalze als auch die Seitenbürste fahren beim Reinigen von Kanten und Ecken...

Neue Mäh- und Fensterreiniger-Roboter von Ecovacs

Im Bereich Gartenrobotik hat Ecovacs Anfang Januar eine erweiterte Produktpalette mit den neuen Goat A- und O-Serien als durchdachte Lösungen für jede Gartengröße präsentiert. Die Goat A-Serie wurde für große Grundstücke entwickelt: Mit einer Mähleistung von bis zu 3.000 Quadratmetern pro Tag, elektrisch einstellbarer Schnitthöhe und der Fähigkeit, Steigungen bis zu 50 Prozent zu bewältigen, liefert sie zuverlässige Ergebnisse in kurzer Zeit.

Die Goat O-Serie ist speziell für kleine bis mittelgroße, verwinkelte Gärten konzipiert. Dank ihres kompakten Designs und der TruEdge-Technologie erreicht sie mühelos auch schmale Passagen und Kanten. Beide Serien sind robust, wasserdicht und lassen sich über eine intuitive App steuern – so gelingt die Rasenpflege einfach und präzise. Die neuen Ecovacs Goat-Modelle sind ab dem 10. Februar zu den folgenden Preisen im Handel verfügbar: Goat A3000 LiDAR für 2.999 Euro, Goat A1600 RTK für 1.499 Euro, Goat O1200 RTK für 1.299 Euro, Goat O800 RTK für 999 Euro und Goat O500 Panorama für 899 Euro.

Auch in der Kategorie der Fensterreinigung gibt es Neuigkeiten: Die Winbot-Serie will mit „praktischen Innovationen den Alltag erleichtern“. Mit neuen Modellen wie dem Winbot W2 Pro Omni und dem Winbot Mini bleibt keine Scheibe schmutzig: Die Neuerscheinungen sind ebenfalls ab dem 10. Februar dieses Jahres verfügbar. Der Winbot W2 Pro Omni kostet 599 Euro, der Winbot Mini wird in Grau und Beige erhältlich sein und 299 Euro kosten.