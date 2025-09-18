Während die Powerbeats Pro 2, die erstmals eine Herzfrequenzmessung mit einer grünen LED ermöglichten, eher ungenaue Werte lieferten, scheint Apple bei den AirPods Pro 3 mit der Messung via Infrarot deutlich nachgebessert zu haben. Doch wie gut ist die Herzfrequenzmessung der AirPods Pro 3? Der Fitness-Blogger Ray Maker, bekannt als DC Rainmaker, durfte die neuen Kopfhörer vorab testen und liefert einen Extrem-Test ab.

Herzfrequenzmessung in den AirPods Pro 3 ist extrem gut

Ray hat sich zum Vergleich der Herzfrequenzmessung mit mehreren Vergleichsprodukten ausgestattet – unter anderem mit der Apple Watch Ultra, der Garmin Fenix 8 sowie einem klassischen Brustgurt. Laut seinen Ergebnissen ermitteln die AirPods Pro 3 die Herzfrequenz mit einer extrem hohen Genauigkeit, da es kaum Abweichungen gibt. Zurückzuführen ist das auf den neuen Sensor, der via Infrarot arbeitet und deutlich bessere Ergebnisse als die Powerbeats Pro 2 abliefert.

Insgesamt ist Maker von den neuen AirPods Pro 3 ziemlich beeindruckt. Allerdings gibt es auch Einschränkungen, die es zu beachten gilt: Apple nutzt leider keine Standardprotokolle für die Messung, sodass die Ergebnisse nicht mit anderen Anbietern geteilt werden können. Apple will natürlich, dass du dich für Apple Fitness+ entscheidest, denn dann ist die Übermittlung der Daten kein Problem. Bei den Powerbeats Pro 2 sieht das anders aus – allerdings sind die Werte nicht zuverlässig.

AirPods Pro 3 im Extrem-Test

Wenn du dich für alle Ergebnisse und Tests interessierst, klicke dich in den entsprechenden Blog-Eintrag oder direkt ins YouTube-Review.

Neuer Seal-Test für die AirPods Pro 3

Apple hat den Passformtest bei den neuen AirPods Pro 3 überarbeitet und setzt nun auf einen Akustikdichtungstest („Seal-Test“), um die optimale Ohrstöpselgröße für besten Klang und effektive Geräuschunterdrückung zu bestimmen. Apple empfiehlt, mit der mittleren Größe zu starten und bei Bedarf zu größeren oder kleineren Stöpseln zu wechseln.

Neu sind fünf Größen (XXS, XS, S, M, L) sowie überarbeitete Silikonaufsätze mit Schaumstoff, die weicher und angenehmer zu tragen sind.

Für die Herzfrequenzmessung ist direkter Hautkontakt nötig. Dabei kann sich die optimale Größe vom akustisch besten Sitz unterscheiden. Die AirPods Pro 3 sollten außerdem in einem 45-Grad-Winkel getragen werden, damit der Sensor korrekt anliegt.