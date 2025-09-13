Du hast ein neues iPhone bestellt? Passendes Zubehör gibt es direkt von Apple, doch der Kauf bei Apple selbst lohnt sich nicht, denn Amazon bietet das Zubehör schon jetzt deutlich günstiger an. Einziger Nachteil: Die Lieferung erfolgt erst nach der iPhone-Auslieferung.

Clear Case für das iPhone 17 und iPhone Air

Apples beliebtes Clear Case ist für alle neuen iPhone-Modelle verfügbar und kostet 59 Euro. Wenn du bei Amazon einkaufst, bezahlt du nur 49 Euro.

Für das iPhone 17

Angebot Apple iPhone 17 Clear Case mit MagSafe ​​​​​​​ Es ist dünn, leicht und liegt gut in der Hand – dieses von Apple entwickelte Case zeigt die Farbe deines iPhone 17 und bietet zusätzlichen Schutz.

Für das iPhone 17 Pro

Angebot Apple iPhone 17 Pro Clear Case mit MagSafe ​​​​​​​ Es ist dünn, leicht und liegt gut in der Hand – dieses von Apple entwickelte Case zeigt die Farbe deines iPhone 17 Pro und bietet zusätzlichen...

Für das iPhone 17 Pro Max

Angebot Apple iPhone 17 Pro Max Clear Case mit MagSafe ​​​​​​​ Es ist dünn, leicht und liegt gut in der Hand – dieses von Apple entwickelte Case zeigt die Farbe deines iPhone 17 Pro Max und bietet zusätzlichen...

TechWoven Cases für das iPhone 17

Das neue Materiel, hierzulande als Funktionsgewebe bezeichnet, soll deutlich robuster und langlebiger sein. Wenn du dich auf Apples Versprechen verlassen willst, kannst du auch hier 10 Euro sparen. Aktuell listet Amazon das Case nur für das iPhone 17 Pro und Pro Max.

Für das iPhone 17 Pro

Angebot Apple iPhone 17 Pro Funktionsgewebe Case mit MagSafe - Grün ​​​​​​​ Dieses von Apple entwickelte Funktionsgewebe Case mit MagSafe bietet eindrucksvollen Schutz und Individualisierung für dein iPhone 17 Pro. Es wird...

Für das iPhone 17 Pro Max

Angebot Apple iPhone 17 Pro Max Funktionsgewebe Case mit MagSafe - Blau ​​​​​​​ Dieses von Apple entwickelte Funktionsgewebe Case mit MagSafe bietet eindrucksvollen Schutz und Individualisierung für dein iPhone 17 Pro. Es wird...

Silikoncase mit 10 Euro Rabatt kaufen

Auch das klassische Silikoncase gibt es mit 10 Euro Rabatt. Du kannst aus zahlreichen Farben auswählen.

Für das iPhone 17

Angebot Apple iPhone 17 Silikon Case mit MagSafe - Hellmoosgrün ​​​​​​​ Dieses Silikon Case mit MagSafe wurde von Apple speziell für das iPhone 17 entwickelt und schützt dein iPhone genauso gut, wie es aussieht. Und es...

Für das iPhone 17 Pro

Angebot Apple iPhone 17 Pro Silikon Case mit MagSafe - Orange ​​​​​​​ Dieses Silikon Case mit MagSafe wurde von Apple speziell für das iPhone 17 Pro entwickelt und schützt dein iPhone genauso gut, wie es aussieht. Und...

Für das iPhone 17 Pro Max

Angebot Apple iPhone 17 Pro Max Silikon Case mit MagSafe - Mitternacht ​​​​​​​ Dieses Silikon Case mit MagSafe wurde von Apple speziell für das iPhone 17 Pro Max entwickelt und schützt dein iPhone genauso gut, wie es aussieht....

Cases für das iPhone Air

Apple bietet für das iPhone Air eine Art Clear Case an, wobei Amazon aktuell nur die Variante „Schatten“ vertreibt. Der Preis ist von 59 Euro auf 49 Euro gefallen. Darüber hinaus kostet der iPhone Air-Bumper nur 35 Euro statt 45 Euro.