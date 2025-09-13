Du hast ein neues iPhone bestellt? Passendes Zubehör gibt es direkt von Apple, doch der Kauf bei Apple selbst lohnt sich nicht, denn Amazon bietet das Zubehör schon jetzt deutlich günstiger an. Einziger Nachteil: Die Lieferung erfolgt erst nach der iPhone-Auslieferung.
Clear Case für das iPhone 17 und iPhone Air
Apples beliebtes Clear Case ist für alle neuen iPhone-Modelle verfügbar und kostet 59 Euro. Wenn du bei Amazon einkaufst, bezahlt du nur 49 Euro.
Für das iPhone 17
- Es ist dünn, leicht und liegt gut in der Hand – dieses von Apple entwickelte Case zeigt die Farbe deines iPhone 17 und bietet zusätzlichen Schutz.
- Es wird aus transparentem Polycarbonat und flexiblen Materialien gefertigt, damit das Case perfekt über die Tasten passt und du es optimal nutzen...
Für das iPhone 17 Pro
- Es ist dünn, leicht und liegt gut in der Hand – dieses von Apple entwickelte Case zeigt die Farbe deines iPhone 17 Pro und bietet zusätzlichen...
- Und es funktioniert nahtlos mit der Kamerasteuerung, um präzise Fingerbewegungen wie Drücken und Streichen zu erkennen. Innen‑ und Außenseite...
Für das iPhone 17 Pro Max
- Es ist dünn, leicht und liegt gut in der Hand – dieses von Apple entwickelte Case zeigt die Farbe deines iPhone 17 Pro Max und bietet zusätzlichen...
- Und es funktioniert nahtlos mit der Kamerasteuerung, um präzise Fingerbewegungen wie Drücken und Streichen zu erkennen. Innen‑ und Außenseite...
TechWoven Cases für das iPhone 17
Das neue Materiel, hierzulande als Funktionsgewebe bezeichnet, soll deutlich robuster und langlebiger sein. Wenn du dich auf Apples Versprechen verlassen willst, kannst du auch hier 10 Euro sparen. Aktuell listet Amazon das Case nur für das iPhone 17 Pro und Pro Max.
Für das iPhone 17 Pro
- Dieses von Apple entwickelte Funktionsgewebe Case mit MagSafe bietet eindrucksvollen Schutz und Individualisierung für dein iPhone 17 Pro. Es wird...
- Auf einem Jacquardwebstuhl werden mehrfarbige Garne verwoben, wobei eine fühlbare Textur mit großer Farbtiefe entsteht. Für mehr Griffigkeit sind...
Für das iPhone 17 Pro Max
- Dieses von Apple entwickelte Funktionsgewebe Case mit MagSafe bietet eindrucksvollen Schutz und Individualisierung für dein iPhone 17 Pro. Es wird...
- Auf einem Jacquardwebstuhl werden mehrfarbige Garne verwoben, wobei eine fühlbare Textur mit großer Farbtiefe entsteht. Für mehr Griffigkeit sind...
Silikoncase mit 10 Euro Rabatt kaufen
Auch das klassische Silikoncase gibt es mit 10 Euro Rabatt. Du kannst aus zahlreichen Farben auswählen.
Für das iPhone 17
- Dieses Silikon Case mit MagSafe wurde von Apple speziell für das iPhone 17 entwickelt und schützt dein iPhone genauso gut, wie es aussieht. Und es...
- Das Case besteht zu 45 % aus recyceltem Silikonmaterial. Seine glatte, weiche Außenseite fühlt sich gut an und liegt genauso in der Hand. Und innen...
Für das iPhone 17 Pro
- Dieses Silikon Case mit MagSafe wurde von Apple speziell für das iPhone 17 Pro entwickelt und schützt dein iPhone genauso gut, wie es aussieht. Und...
- Das Case besteht zu 45 % aus recyceltem Silikonmaterial. Seine glatte, weiche Außenseite fühlt sich gut an und liegt genauso in der Hand. Und innen...
Für das iPhone 17 Pro Max
- Dieses Silikon Case mit MagSafe wurde von Apple speziell für das iPhone 17 Pro Max entwickelt und schützt dein iPhone genauso gut, wie es aussieht....
- Das Case besteht zu 45 % aus recyceltem Silikonmaterial. Seine glatte, weiche Außenseite fühlt sich gut an und liegt genauso in der Hand. Und innen...
Cases für das iPhone Air
Apple bietet für das iPhone Air eine Art Clear Case an, wobei Amazon aktuell nur die Variante „Schatten“ vertreibt. Der Preis ist von 59 Euro auf 49 Euro gefallen. Darüber hinaus kostet der iPhone Air-Bumper nur 35 Euro statt 45 Euro.
- Dieses ultradünne, halbtransparente Case wurde speziell für das unglaublich dünne iPhone Air entwickelt. Die Rückseite ist nur 0,9 mm dünn und...
- Ein neues Tastendesign sorgt für ein präzises, klares Klickgefühl und schnelles Feedback. Das dünne und leichte iPhone Air Case mit MagSafe wurde...
- Der dünne und leichte Bumper aus verstärktem Polycarbonat schützt zusätzlich den Rand.
- Ein neues Tastendesign sorgt für ein präzises, klares Klickgefühl und schnelles Feedback. Der Bumper passt perfekt um das iPhone Air und betont das...
