Die ersten Akku-Tets zum iPhone 17, iPhone 17 Pro und dem brandneuen iPhone Air sind da – und sie liefern durchaus überraschende Ergebnisse. Getestet wurde von The Tech Chap, der alle Modelle unter gleichen Bedingungen antreten ließ: Es wurden durchgehend YouTube-Videos gestreamt, Games gespielt und mehr.

iPhone 17 Pro Max setzt sich an die Spitze

Als Referenz diente das iPhone 16 Pro Max mit einer Laufzeit von 7 Stunden und 29 Minuten. Das neue iPhone 17 Pro Max konnte sich leicht verbessern und hielt 7 Stunden und 58 Minuten durch – ein starkes Ergebnis. Überraschend: Selbst das kleinere iPhone 17 Pro schnitt besser ab als sein Vorgänger, was auf deutliche Effizienzgewinne beim neuen A19-Chip hindeutet.

iPhone Air: Kleiner Akku, aber solide Leistung

Rund um das neue iPhone Air gab es im Vorfeld viele Sorgen, insbesondere wegen des extrem schlanken Gehäuses – und damit einer vergleichsweise kleinen Akku-Kapazität. Im Test landete es zwar auf dem letzten Platz, aber mit einer Laufzeit von 6 Stunden und 43 Minuten schlug es sich besser als erwartet.

Direkt davor lag das iPhone 17 mit 6 Stunden und 55 Minuten. Der Abstand zum Pro-Modell beträgt in der Spitze etwa eineinhalb Stunden, was rund 12 Prozent längere Laufzeit bedeutet.

Was bedeutet das im Alltag?

Natürlich hängt die tatsächliche Akkulaufzeit stark von deinem Nutzungsverhalten ab: Displayhelligkeit, Netzabdeckung, App-Nutzung und viele andere Faktoren spielen mit rein. Chance Miller von 9to5Mac berichtet zum Beispiel, dass ihm beim iPhone Air gegen Abend meist der Saft ausging – ein Hinweis darauf, dass intensivere Nutzung dem Akku schneller zusetzt.

Das sind die Akkulaufzeiten der iPhone 17-Modelle

Die Akkulaufzeiten der iPhone-17-Modelle liegen überraschend nah beieinander. Das Air ist kein Laufzeitwunder, aber auch kein Schwächling. Sobald die Geräte ab Freitag offiziell verfügbar sind, dürfte es noch viele weitere Tests geben. Aber der erste Eindruck: Apple hat auch beim Akku gute Arbeit geleistet.