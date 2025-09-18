WhatsApp (App Store-Link) hat still und heimlich eine neue Funktion für iOS-Nutzer und Nutzerinnen eingeführt, die deinen Alltag deutlich erleichtern kann: Nachrichtenerinnerungen. Die Funktion wurde in den letzten Wochen getestet und ist jetzt offiziell verfügbar. Da es sich um einen langsamen Rollout handelt, ist die neue Funktion nicht sofort auf allen Geräten verfügbar – ich sehe sie zum Beispiel noch nicht.

Einfach Erinnerungen für Nachrichten setzen

Kennst du das? Du bekommst eine wichtige Nachricht, hast aber gerade keine Zeit zu antworten? Und dann? Vergessen. Genau für solche Situationen hat WhatsApp jetzt die „Erinnere mich“-Funktion eingeführt.

Mit dem neuen Feature kannst du dir Erinnerungen für bestimmte Nachrichten setzen – entweder mit einem der voreingestellten Timer (zum Beispiel 1 Minute, 15 Minuten, 1 Stunde, 1 Tag) oder ganz individuell. Der Zeitraum lässt sich frei zwischen 1 Minute und 24 Stunden wählen. Drücke dafür einfach lange auf eine Nachricht und wähle „Erinnere mich“ aus.

So funktioniert die Erinnerungsfunktion in WhatsApp