WhatsApp bekommt praktische Erinnerungsfunktion für Nachrichten

Der Rollout ist gestartet

WhatsApp (App Store-Link) hat still und heimlich eine neue Funktion für iOS-Nutzer und Nutzerinnen eingeführt, die deinen Alltag deutlich erleichtern kann: Nachrichtenerinnerungen. Die Funktion wurde in den letzten Wochen getestet und ist jetzt offiziell verfügbar. Da es sich um einen langsamen Rollout handelt, ist die neue Funktion nicht sofort auf allen Geräten verfügbar – ich sehe sie zum Beispiel noch nicht.

Einfach Erinnerungen für Nachrichten setzen

Kennst du das? Du bekommst eine wichtige Nachricht, hast aber gerade keine Zeit zu antworten? Und dann? Vergessen. Genau für solche Situationen hat WhatsApp jetzt die „Erinnere mich“-Funktion eingeführt.


Mit dem neuen Feature kannst du dir Erinnerungen für bestimmte Nachrichten setzen – entweder mit einem der voreingestellten Timer (zum Beispiel 1 Minute, 15 Minuten, 1 Stunde, 1 Tag) oder ganz individuell. Der Zeitraum lässt sich frei zwischen 1 Minute und 24 Stunden wählen. Drücke dafür einfach lange auf eine Nachricht und wähle „Erinnere mich“ aus.

So funktioniert die Erinnerungsfunktion in WhatsApp

  • Die Erinnerungen stehen sowohl in Einzel- als auch Gruppenchats zur Verfügung.
  • Einmal aktiviert, bekommst du zum gewählten Zeitpunkt eine Benachrichtigung mit einem Glocken-Symbol. So weißt du, dass es sich um deine eigene Erinnerung handelt, nicht um eine neue Nachricht.
  • Erinnerungen können jederzeit wieder gelöscht werden.
  • Und das Beste: Die Funktion ist komplett privat. Niemand sonst im Chat sieht, dass du dir eine Erinnerung gesetzt hast.
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

