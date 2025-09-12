Monument Valley 2: Ein echter Klassiker bei Epic Games kostenlos

Die Zahl der grandiosen Spiele im App Store hat in den letzten Jahren leider immer mehr nachgelassen. Wir würden euch gerne mehr dieser innovativen und beeindruckenden Spiele vorstellen. Aber die Zeiten, als plötzlich Titel wie Tiny Wings, Alto’s Adventure oder Granny Smith im App Store auftauchen, sind wohl vorbei. In die Liste dieser Spiele darf man ohne Zweifel auch Monument Valley einreihen.

Den zweiten Teil des legendären Puzzle-Spiels könnt ihr euch jetzt kostenlos im Epic Games Store sichern. Interessant ist das vor allem dann, wenn ihr das aktuell 3,99 Euro teure Spiel noch nicht im App Store gekauft oder über Apple Arcade gespielt habt.

Um Monument Valley 2 kostenlos herunterzuladen, ist die Installation des Epic Games Stores notwendig. Den alternativen App Store könnt ihr euch im Handumdrehen über diese Webseite auf euer iPhone oder iPad laden. Danach könnt ihr im Epic Games Store einfach nach Monument Valley 2 suchen oder auf der Startseite ein wenig nach unten scrollen, um direkt zur Gratis-Aktion zu gelangen.

Das erwartet euch in Monument Valley 2

Monument Valley 2 ist eines der schönsten Puzzle-Spiele aus dem App Store, nicht nur dank der tollen Gestaltung, sondern auch aufgrund der kleinen Geschichte, die im Spiel erzählt wird. Ro und ihr Kind laufen weiterhin per Fingertipp durch die Gegend. Ihren Weg muss auch in Monument Valley 2 immer wieder durch das Verschieben und Drehen von Elementen geebnet werden. Zudem gibt es im Laufe des Spiels einige neue Elemente, die im ersten Teil bisher nicht aufgetaucht sind.

Besonders loben muss man die Aufmachung. Monument Valley 2 ist Kunst. Die Grafiken, die Mechanik, die Musik und die Steuerung – einfach perfekt. Wenn man etwas bemängeln möchte, dann ist das der Spielumfang, der doch sehr überschaubar ist. So hat man Monument Valley 2 am Ende in rund 90 bis 120 Minuten durchgespielt. Dafür bekommt man aber auch ein echtes Erlebnis geboten, dank dessen man den Alltag für eine gewisse Zeit vergessen kann.