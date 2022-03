Alto’s Adventure: Neuauflage des Klassikers auf Apple Arcade gestartet

Es ist schon eine ganze Weile her, seit Alto’s Adventure im App Store gestartet ist. Der Spiele-Klassiker ist 2015 für iPhone und iPhone erschienen und hat auch schon einen Nachfolger erhalten. Nun gibt es die Neuauflage auf Apple Arcade. Alto’s Adventure: The Spirit of the Mountain (App Store-Link) kann ab sofort von allen Nutzerinnen und Nutzern mit eine aktiven Abonnement heruntergeladen werden.

Ich durfte das überarbeitete Alto’s Adventure in den vergangenen Tagen bereits anspielen und muss sagen, dass es mich immer noch so begeistert, wie damals. Es macht einfach einen riesigen Spaß, mit dem Snowboard über den Berge zu fahren, Sprünge und Backflips zu vollführen und über Leinen und Häuser zu „grinden“. Wenn ihr Alto’s Adventure noch nicht kennt, probiert es auf jeden Fall aus – es ist einfach fantastisch.

Hölzerne Artefakte sammeln und neuen Charakter freischalten

Die Apple Arcade Edition von Alto’s Adventure bietet aber auch Spielerinnen und Spielern, die das Spiel noch von damals kennen, neue Anreize. So gibt es hölzerne Artefakte, die während eines Laufs eingesammelt werden können. Hat man zehn dieser Artefakte gefunden und erwischt, wird ein komplett neuer Charakter freigeschaltet. Soweit habe ich es bisher leider noch nicht geschafft – aber ich kann euch verraten, wie ihr an die Artefakte gelangt.

Ab Level 7 tauchen die Artefakte nach einer Distanz von rund 5.000 bis 6.000 Metern auf. Solltet ihr ein Artefakt verpassen, taucht es nach einigen hundert Metern erneut auf und ihr habt eine zweite Chance. Nachdem ein Artefakt aufgesammelt wurde, müsst ihr die drei regulären Missionen erfüllen, damit im darauf folgenden Lauf das nächste Artefakt erscheint.

Sobald ihr den neuen Charakter freigeschaltet habt und damit spielt, gibt es in Alto’s Adventure: The Spirit of the Mountain zudem einige neue Herausforderungen, die sogenannten „Lost Goals“. 20 dieser besonders kniffligen Missionen sind zum Start des Spiels bereits verfügbar, weitere sollen folgen.

Ich kann nur so viel sagen: Mich hat das überarbeitete Alto’s Adventure einmal mehr in seinen Bann gezogen, obwohl ich es damals schon durchgespielt habe. Ich werde auf jeden Fall die zehn Artefakte sammeln, um den neuen Charakter freizuschalten und bin schon gespannt, was mich dann erwartet.