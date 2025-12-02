Kokogol Maclock: Niedliche Schreibtischuhr im Stil eines 1984er Macintosh

Immer wieder gibt es im Netz tolle Gadgets für Apple-Fans. Mit dem Maclock, einer hübschen kleinen Schreibtischuhr im Stil eines Mactintosh-Rechners von Apple aus dem Jahr 1984, gibt es nun ein weiteres spannendes und zugegebenermaßen sehr niedliches Produkt, das von Kokogol in einer limitierten Auflage auf den Markt gebracht wurde.

Mit Maßen von 11,2 x 9,1 x 8,0 cm und einem Gewicht von 229 Gramm ist das kleine Gadget perfekt geeignet, um auf einem Schreib- oder Nachttisch abgestellt zu werden. Im Inneren ist zudem ein kleiner Akku von 1.200 mAh verbaut, der eine bis zu 60-tägige Akkulaufzeit bietet, ehe das kleine Gerät wieder aufgeladen werden muss. Damit kann die Maclock-Uhr auch ganz autark an Plätzen aufgestellt werden, an denen keine Steckdose in der Nähe ist.

Die Maclock-Uhr bietet über den integrierten LCD-Bildschirm insgesamt drei Display-Modi, darunter einen „Easter Egg“-Modus mit Susan Kares Original „Happy Macintosh“-Icon, ebenso wie einen Zeit- und einen Kalender-Modus. Der Hersteller Kokogol beschreibt das Projekt als „eine Hommage an Klassiker, wiedergeboren in Pixeln“.

Display-Helligkeit über kleines Rädchen justieren

Besonders niedlich ist die Tatsache, dass man eine kleine Floppy Disk einsetzen muss, um das Gerät einzuschalten. Sowohl die Diskette als auch die Uhr selbst werden mit einem Satz Aufkleber geliefert, um den „Macintosh“ noch authentischer wirken zu lassen und den Nutzer bzw. Nutzerin direkt wieder ins Jahr 1984 zu transportieren. Ebenfalls spannend ist die Option, die Display-Helligkeit justieren zu können: Dies geschieht über ein Rädchen unterhalb des Bildschirms.

Kokogol lässt die potentielle Kundschaft auch wissen, dass „dieses Produkt in limitierter Auflage hergestellt wird und nicht im Handel erhältlich ist. Es wird schnell ausverkauft sein.“ Wer Interesse an dem kleinen Mac-Gadget hat, sollte die Maclock Uhr zum aktuellen Preis von 29,99 USD im Webshop von Kokogol aufgeben, bevor sie ausverkauft ist.