Netflix: Partyspiele für den Fernseher mit iPhone-Controller

Netflix möchte die Vorweihnachtszeit für seine Abonnenten und Abonnentinnen noch gemütlicher machen und launcht fünf Partyspiele für den Fernseher, die sich ohne separaten Controller, sondern mit dem Smartphone spielen lassen. Mit dabei sind „LEGO Party!“, „Pictionary: Game Night“, „Boggle Party“, „Tetris Time Warp“ und „Party Crashers: Fool Your Friends“. All diese Spiele lassen sich ohne zusätzliche Kosten spielen, wenn ihr ein Netflix-Abo habt.

Um eines der Spiele zu starten, müsst ihr einfach die Netflix-App auf eurem Fernseher öffnen, zum Tab „Spiele“ navigieren und dort den Wunschtitel auswählen. Alle Spielerinnen und Spieler müssen dann ihr Smartphone mit dem Fernseher verbinden, um darüber ihre Spielfigur steuern zu können. Dazu genügt das Scannen eines QR-Codes, der auf dem Fernseher erscheint. Je nach Spiel können bis zu zehn Personen an einer Partie teilnehmen.

Zum Start sind ab sofort folgende fünf Titel an Bord (weitere sollen in der nächsten Zeit folgen):

Lego Party! – Ein aus mehreren Minispielen bestehendes Spiel, in denen bis zu vier Personen gegeneinander antreten und digitale Bausteine sammeln können.

– Ein aus mehreren Minispielen bestehendes Spiel, in denen bis zu vier Personen gegeneinander antreten und digitale Bausteine sammeln können. Boggle Party – Hier gilt es die in einem Buchstabengitter versteckten Worte zu finden. Das Spiel lässt sich entweder allein oder mit bis zu acht Personen spielen.

– Hier gilt es die in einem Buchstabengitter versteckten Worte zu finden. Das Spiel lässt sich entweder allein oder mit bis zu acht Personen spielen. Pictionary: Game Night – Ein Spiel, das jeder kennt: Auf dem Smartphone zeichnet ihr das Bild eines Begriffs, den andere dann erraten müssen. Die Zeichnung wird auf dem TV-Gerät angezeigt, sodass alle mitraten können. Mitspielen können bis zu zehn Personen.

– Ein Spiel, das jeder kennt: Auf dem Smartphone zeichnet ihr das Bild eines Begriffs, den andere dann erraten müssen. Die Zeichnung wird auf dem TV-Gerät angezeigt, sodass alle mitraten können. Mitspielen können bis zu zehn Personen. Tetris Time Warp – Bis zu vier Spieler können sich hier bei einer Runde Tetris messen.

– Bis zu vier Spieler können sich hier bei einer Runde Tetris messen. Party Crashers: Fool Your Friends – Für dieses Spiel müsst ihr mindestens zu dritt und maximal zu sechst sein. In dem Spiel geht es darum, als erster zu erkennen, wer den Begriff, der allen Spieler bis auf einen bekannt ist, nicht kennt.

Im offiziellen Trailer könnt ihr euch auch selbst einen ersten Eindruck von den Spielen verschaffen: